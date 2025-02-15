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新聞眼／藍委討錢像丏幫 民進黨做帳更像欺主惡奴

重磅快評
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆14日在黨團舉行「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會。賴士葆表示，台灣就像坐在金山上的乞丐。（記者黃義書／攝影）
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆14日在黨團舉行「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會。賴士葆表示，台灣就像坐在金山上的乞丐。（記者黃義書／攝影）

全民普發現金，本來是很開心的事，但這話從國民黨嘴巴先說出來，民進黨就很不是滋味，綠委從頭罵到尾，猛批國民黨的數字錯錯錯，藍委自嘲搞得自己像丏幫；但只要稍微看一下綠委的論述，就知道根本是睜眼說瞎話，如果連還稅或還錢於民談都不能談，藍委像丏幫，民進黨更像欺主的惡奴。

稅收超徵議題連日炒不停，最新進度是藍委賴士葆指政府3年來超徵1.3兆元（台幣，下同，約400億美元），按照財政部說法，減少舉債和還債加起來的8000億，但剩下的5000億元跑去哪裡？財主部門都拿不出資料，賴質疑「錢跑到哪裡去了？」；國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，國民黨提出普發現金1萬元後，行政部門及綠營民代扭曲事實，做錯誤評論，目的就是要阻止全民共享經濟果實。

政府稅收超徵，動輒數千億元，年年如此，財主部門本來就應該檢討，拿出減少舉債和還債數字辯解，卻經不起檢驗；藍委統計發現，近3年超徵稅收總額達1.3兆元，但僅還債3960億元，財政部回應，這3個年度共減少舉債3845億元，並執行債務還本合計3960億元。意思就是還了7805億元。

賴士葆是學者出身，自許是財經立委，常年待在財政委員會，財政部提出的數字很快就被他抓包，他以「大口袋、小口袋」的概念說明，總預算案本來就有編列還債，3960億元本來就在大口袋裡，國民黨團談的稅收超徵是放小口袋，財政部怎麼能算兩次呢？即便算兩次，3年來超徵1.3兆，剩下的錢跑去哪裡？財主單位還有別的說詞嗎？

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤自知財主單位很難說清楚，還債數字「算兩次」更形同作弊，為混淆視聽，只好硬指國民黨的數據有誤，稱藍委計算稅收超徵5283億元，中央只有3757億元，地方也有802億元，指定用途724億元，要經決算才能算出剩餘數，不是國民黨所說「有剩餘5283億元」。

但事實上，國民黨只說去年稅收超徵5283億元，從未說「有剩餘5283億元」；過去蔡英文普發6000元時，超徵的5200多億也包括地方超徵稅款，當時也沒聽蘇貞昌有在說地方拿了多少、指定用途又是多少，怎麼到了賴清德主政，問題就一大堆？

為了這1萬元，國民黨吵了半天，賴士葆感嘆台灣像是坐在金山上面的乞丐，因為債務占GDP的比重只有26%，幾乎是日本的十分之一，政府卻拚命哭窮；然而更離譜的是，政府超徵的錢本來就是人民的，民代爭取普發1萬元，卻像丐幫討錢，更過分的是，政府這本帳還不清不楚，難道不該罵嗎？

依法論法，國民黨推超徵稅收法制化本來就是依法當行；依財政紀律法規定，財主單位發布估測前，應邀民間機構、專家與學者進行外部評估。若評估結果差異達20%時，應提出差異說明；此法已上路快6年，政府年復一年稅收超徵，財主單位事前評估不當，事後毫無作為，難道不應該檢討？捨此不為，反而拿出「算兩次」的數字硬掰，不丟人嗎？

這次在野黨推動修法，未來稅收若超徵達20%，政府就要還稅於民，其實也是延續財政紀律法的立法意旨，如果財主單位作業夠嚴謹，精準掌握政府支出成長、有效降低歲入歲出差短、公共債務及財源籌措調控得宜，豈有年年稅收超徵數千億元的情形發生？在野黨再怎麼推法制化，也只是聊備一格，財主單位又是在怕什麼？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

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