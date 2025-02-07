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最強母雞回娘家 盧秀燕立院合體韓國瑜 拉抬反罷氣勢

記者李成蔭／台北7日電
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台中市長盧秀燕（前排中）6日回「娘家」，合體立法院長韓國瑜（前排左二）宣傳東勢新丁粄節，對於大罷免潮，盧表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。（記者潘俊宏／攝影）
台中市長盧秀燕（前排中）6日回「娘家」，合體立法院長韓國瑜（前排左二）宣傳東勢新丁粄節，對於大罷免潮，盧表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。（記者潘俊宏／攝影）

台中市長盧秀燕昨暌違六年多返回「娘家」立法院宣傳東勢新丁粄節。對於大罷免潮，盧秀燕表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。由於現場有許多被點名要罷免的國民黨立委出席，與盧秀燕及立法院長韓國瑜合體，也展現最強母雞回娘家拉抬反罷免的氣勢。

盧秀燕昨回立院，眾多國民黨立委都到場，包含傅崐萁、葉元之等多名已被罷團送件提議要罷免的區域藍委，韓國瑜及副院長江啟臣也現身，民眾黨立委同樣多人與會。

對於大罷免潮，盧秀燕表示，尊重人民罷免的權利，而現階段全球情勢重大變化，人民對於台灣現況都希望和諧、安定，國泰民安很重要。希望全體立委，不管藍綠白都來參加台中燈會，求好運、求和諧、求安定。

盧秀燕說，她擔任市長六年多，第一次因為公務回立法院娘家，過去在立法院待了20年、歷經六屆立法委員，「怎麼現在不在就變這麼亂？」她笑稱以前民進黨團總召柯建銘老謀深算，現怎變血氣方剛？每天喊打喊殺，替她告訴柯一下。

盧秀燕還表示，她當立委時，當時院長王金平頭髮已經夠少，現在韓國瑜頭髮更少，幾乎沒有，可見國事如麻。

盧表示，新丁粄節是全國最大的客家活動之一，新丁粄節有生男育女跟求好運兩個意義，想生男生吃龜粄，想生女生吃桃粄。韓國瑜則說，柯建銘現在暴戾之氣太重，希望柯吃兩個，老婆懷孕可以更祥和，引發現場哄堂大笑。

昨天活動盧秀燕展現母雞帶小雞氣勢，活動還未開始，藍委黃健豪、廖偉翔緊跟盧秀燕搶合照。傅崐萁、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、葉元之、林沛祥、張智倫、牛煦廷等藍委也與盧秀燕互動。

不過這次活動中，曾與廖偉翔、黃健豪共組台中「F4」的立委羅廷瑋卻沒出現，引發關注，羅對此相當低調，表示同時段在地方有與議員的聯合服務處成立，若自家服務處成立沒出席很怪，因此沒有出席立院活動。

盧秀燕 罷免 韓國瑜

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