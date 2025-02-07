藍：推動修電業法 非核改非碳家園 白：非常樂意討論

立法院新會期即將開議，國民黨將以民生為主軸，其中包含把「非核家園」更改為「非碳家園」。(本報資料照片)

2025年非核家園時限將至，適逢立法院新會期開始，國民黨 宣示推動電業法修正，優先要將「非核家園」為「非碳家園」，核電廠期限自40年延至60年。行政院發言人李慧芝指出，須待各界對核安、核廢料存放保存，以及社會已有共識，才能進一步討論。

國民黨主席朱立倫5日表示，立法院新會期即將開議，國民黨將以民生為主軸，推動包括修正「環境基本法」等民生法案，另外還要把「非核家園」更改為「非碳家園」，目前已由請國民黨智庫研擬相關草案，並且請立法院黨團規劃新會期優先推動法案。

李慧芝6日於行政院會後記者會指出，關於核電廠延役延期的問題，因為台灣身處地震帶，也不斷有颱風侵擾，各界對核安、核廢料存放及保存，都要得到進一步的認證，社會也要有共識，才能進一步討論。

當前政院版「電業法」修正草案，主張鬆綁綠電交易限制，活絡綠電交易市場，並將新興電力資源納入管制，同時確定台電公司業務確定不分拆，維持綜合電業，也有立委提案要將醫院納入電價最低對象；增列核子反應器設施運轉執照屆滿前可申請換發執照，結合其他電力能源繼續運轉等主張。

此外，也有數名立委、黨團提案修正「核子反應器設施管制法」，鬆綁核能反應器設施換照規定，並增列運轉執照已屆滿的核電廠，仍能在確認核子反應器設施安全無虞後再申請運轉執照。

民眾黨 團總召黃國昌 6日說，民眾黨團秉持過去遵循的原則，非常樂意與國民黨團進行討論，接下來也會安排黨團幹部會談，屆時有具體結果就會向外界報告。

此外，黃國昌先前表態不排斥藍白共推新北市長人選，國民黨發言人楊智伃5日對此回應，「國民黨一直以來都有初選制度，2026會透過制度協調出最好的候選人」。黃國昌表示，每一個政黨都有各自主體性，國民黨作為另外一個獨立政黨，當然會有其民主機制跟決策，這是理所當然的事情，民眾黨當然也是表達尊重。

黃國昌也說，針對2026年地方選舉，從六都議員到地方首長，民眾黨將會推出最強陣容，並且藉此爭取選民的支持。

台北中國時報報導，台中市長盧秀燕6日在立法院重申火力發電要逐步汰除，她表示，火力發電集中在中部地區，台中火力發電廠更是全台最大的電廠，且全部燒煤，製造空汙、妨害人民健康，反觀國際趨勢都不是以煤發電為主流，不必犧牲人民健康，希望國家有正確的能源政策，電力足夠且便宜安全，又能保障人民健康。

民進黨團幹事長吳思瑤則批評，藍營聲稱新會期以民生優先，應該要履行承諾，優先排定民生議案，而「非碳家園」或「非核家園」在台灣社會有高度歧異，如果在社會欠缺共識下就要強推法案、不討論就表決，恐會引起更大的政治紛擾。

行政院發言人李慧芝則表示，台灣位處地震帶，不斷有颱風侵擾，對核安、核廢料存放要有進一步的認證，社會各界要有共識，才能進一步討論核電廠延役問題。