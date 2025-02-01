我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州移民赴約面會官員 沒機會話別妻子即被秒送墨國

加拿大、墨西哥宣布對美實施報復關稅 2/4同步生效

台政院2日送出選罷法覆議案 立院15天須做出決議

記者黃婉婷／台北即時報導
立法院24日將選罷法部分修正條文案送至行政院，行政院當天隨即召開臨時院會拍板覆議案。（圖／行政院提供）
立法院24日將選罷法部分修正條文案送至行政院，行政院當天隨即召開臨時院會拍板覆議案。（圖／行政院提供）

立法院會日前三讀修正「公職人員選舉罷免法」連署加嚴版，引發朝野對立，立法院年關前最後一刻送抵行政院，行政院則緊急加開臨時院會拍板覆議案。2日就是法定期限最後一天，行政院方面預計2日準時送件，表達行政團隊立場。

新修正的選罷法明定，罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本；若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金，遭綠營質疑提高罷免門檻。

正值全台罷免遍地開花，國民黨立院黨團趕在過年前最後一個上班日、1月24日16時47分發文函請立法院咨請總統公布選罷法，立法院議事處下班前送出選罷法。行政院也為此召開臨時院會因應，決議將依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，在法定期間移請立法院覆議。

依照憲法，行政院必須在修正條文送抵10天內移請立法院覆議，2日為法定期限最後一天。行政院發言人李慧芝指出，將在法定期限送件，表達政院對選罷法的重視；據悉，行政院將在送件後統一對外說明。

行政院初步研議，覆議理由包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，依憲法增修條文第3條第2項第2款規定辦理。

根據憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

罷免 預算 國民黨

上一則

罷免潮恐牽動國民黨主席改選 朱立倫、盧秀燕動向受矚

延伸閱讀

選罷新法頻延後 估最快2月中生效

選罷新法頻延後 估最快2月中生效
選罷法將覆議 白：若再被否決 卓榮泰該下台

選罷法將覆議 白：若再被否決 卓榮泰該下台
選罷法修正 立院送案 政院加開臨會通過覆議案

選罷法修正 立院送案 政院加開臨會通過覆議案
政院稱請不起手語老師 挨批恐嚇人民 藍告「造謠國家隊」

政院稱請不起手語老師 挨批恐嚇人民 藍告「造謠國家隊」

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫