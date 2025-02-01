台政院2日送出選罷法覆議案 立院15天須做出決議

立法院24日將選罷法部分修正條文案送至行政院，行政院當天隨即召開臨時院會拍板覆議案。（圖／行政院提供）

立法院會日前三讀修正「公職人員選舉罷免 法」連署加嚴版，引發朝野對立，立法院年關前最後一刻送抵行政院，行政院則緊急加開臨時院會拍板覆議案。2日就是法定期限最後一天，行政院方面預計2日準時送件，表達行政團隊立場。

新修正的選罷法明定，罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本；若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金，遭綠營質疑提高罷免門檻。

正值全台罷免遍地開花，國民黨 立院黨團趕在過年前最後一個上班日、1月24日16時47分發文函請立法院咨請總統公布選罷法，立法院議事處下班前送出選罷法。行政院也為此召開臨時院會因應，決議將依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，在法定期間移請立法院覆議。

依照憲法，行政院必須在修正條文送抵10天內移請立法院覆議，2日為法定期限最後一天。行政院發言人李慧芝指出，將在法定期限送件，表達政院對選罷法的重視；據悉，行政院將在送件後統一對外說明。

行政院初步研議，覆議理由包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，依憲法增修條文第3條第2項第2款規定辦理。

根據憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算 案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。