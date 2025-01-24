新聞評論／尹錫悅獨囚3坪房殷鑑 賴政府還看不懂

南韓總統尹錫悅 因強行宣布戒嚴，成為首位遭到逮捕羈押的現任總統，如今獨自被關押在三坪大的舍房裡。賴總統上任後，除效法尹錫悅抹紅在野黨不遺餘力外，綠營更利用各種假訊息製造對立，並鼓動大罷免。國政一再虛耗，但外界始終看不到賴總統拿出高度，透過憲政機制解決僵局。

尹錫悅是南韓檢察官當上總統的首例，曾擔任檢察總長的他，不會不了解南韓的法律與過往戒嚴的歷史，也應知以歷屆卸任總統皆鋃鐺入獄的殷鑑為戒。但他當上總統後，卻因無法忍受在野議員的批評，動輒指控他們勾結北韓，更以在野黨「立法獨裁」摧毀國家等理由宣布戒嚴，甚至下令「可以開槍抓人」。一步錯，步步錯，弄到涉嫌叛亂遭收押，連帶整個國家都陷入混亂。

如今獨自在三坪囚室中的尹錫悅，恐怕會懊悔當上總統，以致如今身敗名裂。儘管他仍努力為自己辯白，但顯難以說服法官，也得不到美日等民主盟國的聲援。尹錫悅遭收押後，美國務院稱「讚賞大韓民國及其公民依照憲法所做的一切努力」，顯示美方支持南韓依民主憲政行事，並循法制救濟。

反觀台灣，賴總統就任以來，面對國會「朝小野大」的現實，也是無意溝通。從國會屢屢在打鬧中通過法案，不利民進黨的法案即假手大法官 宣告違憲，到七名爭議大法官人選全遭朝野立委封殺仍無意補提名，藉以凸顯《憲訴法》修正案窒礙難行。種種憲政僵局，無論賴總統是刻意為之或旨在添加柴火，外界始終不見他拿出任何解決憲政僵局的意願和作為。

論性格之傲慢，賴清德 恐怕不輸尹錫悅，兩人都是「眼高於頂」之人。這種自視極高的人，在政治上往往表現出「唯我獨尊」之姿，絕不容許別人高過自己，更別提向在野黨低頭。這種特質，在朝小野大的情勢下，就愈容易表現為偏執、偏聽、拒絕妥協，形成處處窒礙。就此而言，賴清德和尹錫悅雖未曾謀面，但兩人如同「異國政治雙胞胎」，思維舉止如出一轍。唯一差別是，賴清德應知戒嚴雖是一條捷徑，但「只能想，不能做」；而尹錫悅畢竟是政治生手，火候還差一截。

賴清德和尹錫悅都是缺乏溝通意願和能力的人，寧可硬槓，也絕不妥協。賴政府的疏於溝通，不僅表現在「朝野溝通」之欠缺，事實上，連政府部會之間，乃至民進黨「黨政之間」應有的溝通，都極度缺乏。這次總預算審查引發軒然大波，說穿了，各部會根本未曾找相關委員會的黨籍立委溝通，導致綠委根本無從護航。包括《財畫法》等三法，卓內閣甚至放棄自提版本，一味要求綠委盲目護航。朝野演成預算大亂鬥，閉門造車的府院都應該負相當大的責任。

當呼喚青鳥及大罷免都無法讓民意臣服，賴政府只能寄望大法官當其護身符。然而，要以「預防性權利救濟」為名，讓殘破的憲政法庭阻擋尚未生效的法律上路，其實已走上「無所不用其極」的偏鋒；最後的八名大法官，難道願意把僅存的名譽也賠進去？除非他們都像尹錫悅一樣知法犯法，或者自甘將一生司法信仰奉陪給一時的政治惡鬥，然後在青史上留下「拋棄信仰的大法官」之惡名。

法治國家的基本原則，是遵循憲政體制的規範運作；總統和閣揆都是憲政機關的重要角色，也是穩定政府的軸心。如果賴清德、卓榮泰不能認清自己的角色，努力溝通協調維繫政府運作，卻一味從民進黨的觀點應對政務，只會把台灣帶向動盪。尹錫悅的殷鑑，綠營難道還看不懂？