我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

新聞評論／尹錫悅獨囚3坪房殷鑑 賴政府還看不懂

社論

南韓總統尹錫悅因強行宣布戒嚴，成為首位遭到逮捕羈押的現任總統，如今獨自被關押在三坪大的舍房裡。賴總統上任後，除效法尹錫悅抹紅在野黨不遺餘力外，綠營更利用各種假訊息製造對立，並鼓動大罷免。國政一再虛耗，但外界始終看不到賴總統拿出高度，透過憲政機制解決僵局。

尹錫悅是南韓檢察官當上總統的首例，曾擔任檢察總長的他，不會不了解南韓的法律與過往戒嚴的歷史，也應知以歷屆卸任總統皆鋃鐺入獄的殷鑑為戒。但他當上總統後，卻因無法忍受在野議員的批評，動輒指控他們勾結北韓，更以在野黨「立法獨裁」摧毀國家等理由宣布戒嚴，甚至下令「可以開槍抓人」。一步錯，步步錯，弄到涉嫌叛亂遭收押，連帶整個國家都陷入混亂。

如今獨自在三坪囚室中的尹錫悅，恐怕會懊悔當上總統，以致如今身敗名裂。儘管他仍努力為自己辯白，但顯難以說服法官，也得不到美日等民主盟國的聲援。尹錫悅遭收押後，美國務院稱「讚賞大韓民國及其公民依照憲法所做的一切努力」，顯示美方支持南韓依民主憲政行事，並循法制救濟。

反觀台灣，賴總統就任以來，面對國會「朝小野大」的現實，也是無意溝通。從國會屢屢在打鬧中通過法案，不利民進黨的法案即假手大法官宣告違憲，到七名爭議大法官人選全遭朝野立委封殺仍無意補提名，藉以凸顯《憲訴法》修正案窒礙難行。種種憲政僵局，無論賴總統是刻意為之或旨在添加柴火，外界始終不見他拿出任何解決憲政僵局的意願和作為。

論性格之傲慢，賴清德恐怕不輸尹錫悅，兩人都是「眼高於頂」之人。這種自視極高的人，在政治上往往表現出「唯我獨尊」之姿，絕不容許別人高過自己，更別提向在野黨低頭。這種特質，在朝小野大的情勢下，就愈容易表現為偏執、偏聽、拒絕妥協，形成處處窒礙。就此而言，賴清德和尹錫悅雖未曾謀面，但兩人如同「異國政治雙胞胎」，思維舉止如出一轍。唯一差別是，賴清德應知戒嚴雖是一條捷徑，但「只能想，不能做」；而尹錫悅畢竟是政治生手，火候還差一截。

賴清德和尹錫悅都是缺乏溝通意願和能力的人，寧可硬槓，也絕不妥協。賴政府的疏於溝通，不僅表現在「朝野溝通」之欠缺，事實上，連政府部會之間，乃至民進黨「黨政之間」應有的溝通，都極度缺乏。這次總預算審查引發軒然大波，說穿了，各部會根本未曾找相關委員會的黨籍立委溝通，導致綠委根本無從護航。包括《財畫法》等三法，卓內閣甚至放棄自提版本，一味要求綠委盲目護航。朝野演成預算大亂鬥，閉門造車的府院都應該負相當大的責任。

當呼喚青鳥及大罷免都無法讓民意臣服，賴政府只能寄望大法官當其護身符。然而，要以「預防性權利救濟」為名，讓殘破的憲政法庭阻擋尚未生效的法律上路，其實已走上「無所不用其極」的偏鋒；最後的八名大法官，難道願意把僅存的名譽也賠進去？除非他們都像尹錫悅一樣知法犯法，或者自甘將一生司法信仰奉陪給一時的政治惡鬥，然後在青史上留下「拋棄信仰的大法官」之惡名。

法治國家的基本原則，是遵循憲政體制的規範運作；總統和閣揆都是憲政機關的重要角色，也是穩定政府的軸心。如果賴清德、卓榮泰不能認清自己的角色，努力溝通協調維繫政府運作，卻一味從民進黨的觀點應對政務，只會把台灣帶向動盪。尹錫悅的殷鑑，綠營難道還看不懂？

尹錫悅 賴清德 大法官

上一則

未扣押涉斷纜陸船 海委會挨轟卸責

下一則

下令槍殺4「海盜」 陸籍船長判囚26年定讞

延伸閱讀

總預算被刪 賴清德：國家成無油可動的車 藍白：不會開就換人

總預算被刪 賴清德：國家成無油可動的車 藍白：不會開就換人
打詐不力？基層警批賴清德羞辱 楊瓊瓔批別坐辦公室治國

打詐不力？基層警批賴清德羞辱 楊瓊瓔批別坐辦公室治國
南韓公調處將尹錫悅案移交檢方 估下月起訴

南韓公調處將尹錫悅案移交檢方 估下月起訴
碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關

碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄