打詐不力？基層警批賴清德羞辱 楊瓊瓔批別坐辦公室治國

賴清德總統日前在警政署署務會報說重話，指每年詐欺案破獲僅1%，台灣警察工作權益推動協會批賴羞辱全國警察詐欺防制的辛勞。國民黨立委楊瓊瓔也發聲挺警察，籲賴總統別再「坐辦公室治國」。（本報資料照片）

賴清德 總統日前在警政署署務會報說重話，指每年詐欺 案破獲僅1%，查扣不法所得占財損不到十分之一，台灣警察工作權益推動協會批賴羞辱全國警察詐欺防制的辛勞。國民黨 立委楊瓊瓔今也發聲挺警察，籲賴總統別再「坐辦公室治國」，不僅錯怪了基層，更達不到打詐效果。

楊瓊瓔表示，賴總統對基層警察的打詐「訓勉」被批評是講幹話，並非沒有道理，因事實上在打詐的執行面，最辛苦的絕對是第一線的基層警察，且賴總統搞錯重點，更應該花心力整頓的司法機制、國外共打以及網路詐騙廣告監理，政府的進度落後很多，賴總統卻仍在公開場合「訓勉」警察給大眾看，難怪造成基層心寒，而搞錯重點也更坐實為何打詐成效不彰。

楊瓊瓔指出，現在詐騙被害人的損失金額，可能八成以上都落入國外機房手上，剩下一到兩成則在國內車手、控盤等，而警方去年查扣接近總受害金額一成，已經很難說警方不努力。

楊瓊瓔續指，詐團機房都設在境外，缺乏共打機制與外交處境差的狀況下，要警察如何有效掃蕩國外機房？這不是總統「訓」警察就能解決的，更何況警員人數連年減少、額外業務又增加，賴清德總統有用同樣標準要求數位部、司法體系以及聯外等機關部會嗎？

楊瓊瓔強調，警察執行打詐專案時，院檢如何協助？對於臉書、Google等國外網路廣告巨頭，到底能不能要求它們對詐騙廣告主實質有效監理？

楊瓊瓔提到，這會期她問政時，曾支持法務部2025年度編列經費進用250位檢察官助理，強化打詐司法量能，但也重點質詢，在「打詐四法」修法提高刑責後，對於詐團應依法重判，不應再出現判決太輕，輕放詐騙犯，讓人認為詐騙案法律威嚇性不夠等情況，政府更應該改進這些措施，而非為難基層。

楊瓊瓔呼籲，無論賴清德總統說的破案率到底是1%還是10%以下，似乎都和六都每月匯報的破案率數字不同，可能是計算公式不同，但也要請賴總統了解實情、統一標準，說明清楚政府目前認知的打詐情形及需改進之處，別再「坐辦公室治國」，不僅錯怪了基層、更達不到打詐效果。