府稱發不出春節禮金 遭駁「仍有財源」 基層：砍得好

總統府秘書長潘孟安22日發出內部信，稱府內員工的春節禮金已無財源發放。（本報資料照片）

總統府國務機要費遭刪除2000萬元（台幣，下同，約61.3萬美元）、凍結1000萬元，總統府秘書長潘孟安昨發出內部信稱，原訂今年要發放給府內員工的春節 禮金已無財源發放，盼同仁見諒。不過，立院熟悉預算 的法制人員指出，總統府仍能透過其他費用或特支費發放，並非毫無財源。有其他基層公務人員反映，一直以來都沒有三節獎金，很驚訝總統府竟有如此「福利 」，直言「預算砍得好」。

本報系聯合報報導，潘孟安昨發給總統府員工內部信指出，國務機要費遭刪除與凍結，原訂發放的春節禮金無財源支應，無法發放，平常執行勤務的憲兵211營、332營，甚至北市中正一、二分局也可能受影響；另外，府方長年以國務機要費預算支應贈禮給偏鄉部落小學、老人福利機構、兒童及少年安置機構、身心障礙福利機構等，確定取消。

國政基金會副執行長凌濤昨批評，今年春節禮金應該是去年編列的預算，與新年度預算毫無關聯，將此事歸咎於國務機要費被刪減，明顯是混淆視聽。

國民黨立委王鴻薇說，總統府沒有國務機要費，難道沒有其他特支費、公關費、業務費？這些都可以流用，總統府把基層當鬥爭工具來鬥爭在野黨，對在野黨刪減預算的造謠抹黑史無前例。

對於在野黨質疑，總統府發言人郭雅慧反駁說，國務機要費預算載明於預算書第36頁，工作計畫名稱為「國務機要」，分支計畫及用途別科目為「國務機要」項下「業務費」項下「機要費」，是單獨的工作計畫預算科目，依照「預算法」規定無法辦理流用。

不過，立法院熟悉預算的法制人員表示，總統府仍能透過其他費用支出，例如總統可挪用特支費運用，甚至1000萬元遭凍結，只要新會期向立法院提出書面報告或進行專案，在立委同意下即可解凍。

台北中國時報報導，據了解，按照往例，總統為感謝府內公務人員一整年的辛勞，在春節時，將會頒發7000元獎金，而端午節和中秋節各有2000元獎金，均以國務機要費支應。不過，這是「不能說的祕密」，卻因預算被刪才意外曝光。

數發部、農業部基層公務員指出，從來沒拿過三節獎金，「可能總統府、院級單位的公務人員才有拿到」。北市府基層反映，無論中央部會或地方政府的公務員都沒有三節獎金，昨聽聞總統府竟有三節獎金，大家都很詫異，自嘲同樣都是「府」工作卻比別人卑微，實在不公平，更直言「預算砍得好」，若總統府不能說明為何福利可厚此薄彼，恐令全國公務人員不服。