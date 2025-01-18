我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

不合理的預算陸續被揭露 抹黑在野終將被看破手腳

記者 屈彥辰

民主國家立法監督行政、立委嚴審預算，為人民看緊荷包天經地義，過去綠營在野亦然。如今民進黨執政，卻把立委監督行政預算，一律抹黑為「賣台亡國」、「癱瘓政府」，廉價的政治操作，終將被民眾看破手腳。

立法院近日密集協商、處理總預算案，但民進黨不願坐下「好好談」，一方面民進黨團總召柯建銘動輒高唱「獨角戲」，大罵藍白毀憲亂政、賣國亡台；另一方面，行政部會聯手綠營側翼，在網路上批評藍白癱瘓政府。

諷刺的是，賴清德總統才剛與立法院長韓國瑜「喝咖啡」，希望化解朝野對立。結果民進黨上下卻不斷造謠、抹黑在野黨，令人懷疑民進黨和解是假，製造政治對立才是綠營最終目的。

此次總預算審查，成為全民焦點，正是因為在野黨立委將賴政府不合理的預算，一項一項挑出公諸於世。

例如政府媒體宣傳費，多集中在親綠的特定媒體或公司，且各部會的媒體宣傳費都有大幅增長，國民黨立委翁曉玲就指出，內政部114年度媒宣費較113度增加8倍。又如，經費100億元台幣的「韌性國家醫療整備計畫」，竟出現民進黨立委沈伯洋創立的「黑熊學院」。

民進黨指稱在野黨監督預算是「賣台亡國」，背後有中共的手在操控。然而，當腐敗的蠹蟲被在野黨抓出，人們才發現所謂的「賣台亡國」，是執政黨的謊言，執政黨之所以反擊，全因綠色媒體及側翼的金銀命脈被在野黨斬斷，未來恐難再玩資源戰。

民進黨放任黨公職與側翼，造謠、抹黑在野黨，或許可以短暫獲得政治紅利，但凡事物極必反，當不合理的預算陸續被揭露，民意的反撲，終將讓綠營「翻車」。

民進黨 預算 賴清德

上一則

新聞眼／迎閩滬團客端配套 台當務之急

下一則

四接環評議而不決「頭過身就過」 坐實環境部小弟說

延伸閱讀

金融時報：TikTok降低對中警覺 台灣年輕世代認同遇挑戰

金融時報：TikTok降低對中警覺 台灣年輕世代認同遇挑戰
決戰國會 民進黨立委庫比蒂諾開講

決戰國會 民進黨立委庫比蒂諾開講
黑熊種菜課3840元 藍酸沈伯洋「商業鬼才」

黑熊種菜課3840元 藍酸沈伯洋「商業鬼才」
黑白集／一家事業4年變三家 黑熊是門好生意

黑白集／一家事業4年變三家 黑熊是門好生意

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題