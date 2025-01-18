不合理的預算陸續被揭露 抹黑在野終將被看破手腳

民主國家立法監督行政、立委嚴審預算 ，為人民看緊荷包天經地義，過去綠營在野亦然。如今民進黨 執政，卻把立委監督行政預算，一律抹黑為「賣台亡國」、「癱瘓政府」，廉價的政治操作，終將被民眾看破手腳。

立法院近日密集協商、處理總預算案，但民進黨不願坐下「好好談」，一方面民進黨團總召柯建銘動輒高唱「獨角戲」，大罵藍白毀憲亂政、賣國亡台；另一方面，行政部會聯手綠營側翼，在網路上批評藍白癱瘓政府。

諷刺的是，賴清德 總統才剛與立法院長韓國瑜「喝咖啡」，希望化解朝野對立。結果民進黨上下卻不斷造謠、抹黑在野黨，令人懷疑民進黨和解是假，製造政治對立才是綠營最終目的。

此次總預算審查，成為全民焦點，正是因為在野黨立委將賴政府不合理的預算，一項一項挑出公諸於世。

例如政府媒體宣傳費，多集中在親綠的特定媒體或公司，且各部會的媒體宣傳費都有大幅增長，國民黨立委翁曉玲就指出，內政部114年度媒宣費較113度增加8倍。又如，經費100億元台幣的「韌性國家醫療整備計畫」，竟出現民進黨立委沈伯洋創立的「黑熊學院」。

民進黨指稱在野黨監督預算是「賣台亡國」，背後有中共的手在操控。然而，當腐敗的蠹蟲被在野黨抓出，人們才發現所謂的「賣台亡國」，是執政黨的謊言，執政黨之所以反擊，全因綠色媒體及側翼的金銀命脈被在野黨斬斷，未來恐難再玩資源戰。

民進黨放任黨公職與側翼，造謠、抹黑在野黨，或許可以短暫獲得政治紅利，但凡事物極必反，當不合理的預算陸續被揭露，民意的反撲，終將讓綠營「翻車」。