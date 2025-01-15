財產來源不明…林姿妙不滿一審就遭停職 提出訴願

林姿妙因為財產來源不明罪一審判刑遭停職，創下縣長因為此罪停職的首例，由於早年立法有疏漏之處，她決定提出行政救濟。(本報資料照片)

宜蘭縣長林姿妙因財產來源不明罪遭停職，林認為圖利罪須二審判刑才停職，法定刑度較輕的財產來源不明罪，不得有重於圖利罪法律效果，已向行政院提出訴願，也向台北高等行政法院聲請停止執行停職處分。

宜蘭地方法院去年12月31日宣判，林姿妙被依公務員共同犯對監督事務圖利罪、公務員犯財產來源不明罪及特殊洗錢罪判刑，應執行有期徒刑12年6月。

林姿妙與律師討論後，認為財產來源不明一審就處分停職有立法疏漏，訴願停止執行停職申請書1月10日送達行政院，行政訴訟聲請停止執行狀1月13日送達北高行。

申請書指出，1999年地方制度法立法時，貪汙治罪條例僅第4條至第6條罪，第6條之一的財產來源不明罪是2009年修法時新增。財產來源不明罪法定刑度5年以下、圖利罪法定刑度5年以上，法定刑度較重的圖利罪須第二審判處有期徒刑才停職，法定刑度較輕的財產來源不明罪，自不得有重於圖利罪法律效果。

立委吳宗憲及律師團都認為，財產來源不明罪比圖利罪輕，一審就停職，顯然是立法疏漏，也就是當年貪汙治罪條例加入財產來源不明罪時，忘了修改地方制度法第78條停職規定。

申請書指出，停職處分適用法規明顯錯誤，其合法性顯有疑義，此案處分繼續執行會對民主政治造成公益損害，有停止執行急迫必要性，原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，應停止執行，維護申請人權利。

法界人士認為，法令明訂在那裡，向行政院申請訴願成功機會不大，行政法院法官裁定停止執行停職處分的可能性也不高，建議聲請釋憲，不過等大法官 釋憲結果，縣長任期也應該結束了，損害無法彌補。