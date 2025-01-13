釘孤枝妨害司法公正？ 黃國昌：柯建銘曾率眾包圍地檢署

民眾黨立委黃國昌指2008年蘇治芬涉案，民進黨立委號召包圍地檢署，帶頭的還是柯建銘，檢方有採取行動嗎？(本報資料照片)

民眾黨 前主席柯文哲涉貪遭羈押，黨員11日號召到自由廣場辦「111釘孤枝」活動，要求賴清德總統「放人」，立法院司法及法制委員會今排司法院、法務部專題報告，詢問號召民眾上街對抗司法審判是否為「妨害司法公正罪」現行犯？法務部部長鄭銘謙表示，人民有集會、言論自由，若集會遊行中是否犯煽惑他人犯罪等，視情況而定。

2017年全國司改會議分組委員林志潔今也受邀發表意見，她表示集會遊行固然為基本權利，但對偵審中的個案施加壓力，對司法公正性有很大影響，尤其是對證人或鑑定人而言，各先進法制國家都有規範。妨害司法罪必定影響審判公正、人民對司法的信賴，尤其是白領與藍領階級的不同，如過司法人員、訴訟關係人造成妨害，都可能扭曲司法結果；而棄保潛逃也是目前我國法制有缺漏之處。

民眾黨代理主席黃國昌 說此專案報告荒謬、可笑且愚蠢，司法院的結論是「『號召民眾上街對抗司法審判者』除有違反集會遊行法等相關法律的情形外，應受憲法保障。」釘孤枝號召的人就是我，歡迎檢警調開始偵辦他，他究竟犯了什麼法律規定？他歡迎檢警大規模辦理刑事調查，他話鋒一轉，指司法官學院院長吳巡龍2016年也曾到最高法院抗議，是否違法？

黃再指2008年蘇治芬涉案，民進黨立委號召包圍地檢署，帶頭的還是柯建銘 ；2008年王定宇說不辦陳雲林就包圍地檢署，但他們有被偵辦嗎？從客觀歷史回顧，都沒有法辦；而立委邱議瑩曾踹破法務部長辦公室大門，結果時任法務部長撤告。最後，黃秀出鍾佳濱拿出油壓剪毀損公物，檢警辦了嗎？怎麼碰到現行犯就軟趴趴？召委鍾佳濱尷尬地站了來。

此外，柯建銘幫自己的案子關說司法，為什麼沒有辦？黃國昌認為法務部長應該有基本擔當，不要教人失望。

司法院表示，大法官釋字第445號、第718號解釋認為人民有集會自由，國家除應提供適當集會場所，採取有效保護集會的安全措施外，並應在法律規定與制度設計上使參與集會、遊行者在毫無恐懼的情況下行使集會自由；以法律限制集會、遊行權利，必須符合明確性原則與憲法第23條比例原則規定，因此「號召民眾上街對抗司法審判者」除有違反集會遊行法等相關法律的情形外，應受憲法保障。

民眾黨、國民黨提案修正刑法，司法院認為若只是對「號召民眾上街對抗司法審判」，未進而對特定司法人員等具體對象為犯罪或關說等行為，看起來與各草案所定各罪的構成要件不合，不過若有具體個案，仍尊重法院於個案中的認定和判斷。

法務部表示，集會遊行若有妨害公務、秩序或言語、暴力攻擊執法人員，可能觸犯刑法第135條妨害公務罪、第136條聚眾妨害公務罪、第149條聚眾不解散罪、第150條聚眾施強暴脅迫罪、第153條煽惑他人犯罪或違法抗命罪，以及集會遊行法第29條不遵從解散及制止命令之罪、刑法第305條恐嚇罪和第309條公然侮辱罪，但號召民眾上街對抗斯審判者，還是要看具體個案，視號召的內容是否涉及恐嚇等犯罪要件，再看看相關行為是否構成刑事訴訟法第88條第2項、第3項所定的現行犯或準現行犯判斷。