聲援民眾黨對抗司法程序不公 藍：柯文哲清白要自己爭

民眾黨前主席柯文哲等4人遭羈押禁見，高院合議庭閱卷後駁回抗告維持原裁定。(本報資料照片)

民眾黨 前天號召「111釘孤枝」活動，抗議司法不公，國民黨 主席朱立倫僅聲援未現身，到場的藍營政治人物多數聚焦在司法程序不公，鮮少觸及民眾黨前主席柯文哲 涉京華城等案情。國民黨人士表示，藍營多數人雖聲援柯文哲遭到北檢不公平的對待，但柯的清白要自己爭取。

國民黨人士表示，聲援民眾黨「釘孤枝」集會，從頭到尾都是針對司法程序，不管是偵查過程檢方不斷洩密給特定媒體，企圖抹煞柯文哲形象，或是起訴書提不出強而有力的金流，就連律師出身的總統府資政謝長廷也說「收賄證據薄弱」，照民進黨的「狼性」，若有一刀畢命的證據，早就出手了。

該人士強調，國民黨質疑的是司法程序不公，如果司法可以服膺於政治，那今天就不只是柯文哲一人的問題，所以國民黨挺身聲援柯文哲，就是希望司法可以回歸正軌；至於容積率等案情爭議，國民黨非訴訟當事人，自然對細節不清楚，這點則須由民眾黨自己對社會大眾說明。

另一名國民黨人士指出，朱立倫本人不參加，也未指派副主席連勝文或秘書長黃健庭參加，與柯文哲案做微妙的區隔；但國民黨副秘書長江俊霆與智庫副執行長凌濤又是「朱核心」，某種程度上代表朱個人對「釘孤枝」活動的聲援，朱立倫藉由這樣的安排，也是對民眾黨代理主席黃國昌釋出善意。

國民黨人士並分析，馬英九基金會執行長蕭旭岑公開表示「柯文哲的清白要自己爭取，期待法院公正審判」，其實就代表國民黨大多數人的立場，亦即，聲援柯文哲遭北檢不公對待，也批判包括陳啟昱、林秉文、吳乃仁等社會普遍不認同的司法個案，但對柯個人涉案情節，藍營還是必須保持距離。

台北地方法院日前再開庭，裁准台北市前市長柯文哲等人涉京華城案移審法院後繼續羈押，柯文哲等被起訴人提出抗告，台灣高等法院11日駁回確定。台灣民眾黨昨表示，過去一連串的司法動作，顯見政治辦案斧鑿斑斑，台灣司法墮落至此，令人難過與痛心，高院認定仍有勾串之虞，莫非執意屈從上意、積極協助檢方辦案。

民眾黨說明，柯文哲及其律師團已經逐一說明，毫無逃亡的動機與可能，而柯文哲更無串證疑慮，高等法官竟然視若無睹，執意配合台北地檢署，仍然企圖在審判程序當中，透過押人取供的侵害人權手段，補強北檢證據薄弱的起訴，著實令人無法接受。