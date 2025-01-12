黑白集／檢座豪奢夜宴 還記得陳瑞仁的便當嗎？

新黨北市議員侯漢廷10日曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。(取材自臉書)

司法節前夕，民眾黨代理黨主席黃國昌 爆料，前民進黨 大老吳乃仁與北檢5檢察官在高檔餐廳聚餐。吳乃仁因賤賣台糖土地被判刑，還欠國家1.7億元(台幣，下同，約511.5萬美元)，但搭豪車出入，在包廂6萬、套餐7000起跳的米其林餐廳宴飲，席上一群檢察官作陪；乃公夜宴，想像無限。

法務部長鄭銘謙回應稱「按照倫理規範，尊重行政調查」，被譏軟趴趴；民進黨團總幹事吳思瑤說「不要看到黑影就開槍」，更令人搖頭。司法官與爭議人物同桌是何等大忌！

說到檢察官「該怎麼吃飯」，就得一提當年偵辦前總統陳水扁貪腐案的檢察官陳瑞仁。他總是帶著妻子親手做的兩個便當上班，一個午餐、一個晚餐，藉以辭謝餐敘邀約，也不參加親朋以外的應酬。他常掛在嘴邊的一句話是：「檢察官要耐得住寂寞。」

陳瑞仁是蘇煥智、邱太三的台大法律系同窗，自承深綠，「但離開投票 所的布幔，心中就沒有顏色」。也因此，他偵辦扁案幾無人質疑偏頗或政治辦案。對照北檢偵辦柯文哲案金流不明、偵辦內容同步外洩，差之何止千里。

陳瑞仁曾任司法官訓練所教務組長多年，也就是許多檢察官口中的「導師」，當今北檢、甚或參與奢豪餐敘的檢察官中很可能就有他的學生，只不知他們是否還記得這位「帶兩個便當的老師」的言教與身教？