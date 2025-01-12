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憲訴法覆議 法官痛批：政院越俎代庖 讓司法捲入政爭

記者王宏舜、屈彥辰╱台北12日電
立法院去年底為憲訴法等三大法案，上演朝野大亂鬥。(本報資料照片)
立法院去年底為憲訴法等三大法案，上演朝野大亂鬥。(本報資料照片)

司法院代理院長謝銘洋前天在司法節學術研討會致詞時表示，目前司法面臨許多挑戰，其中一項就是憲法訴訟法修法，對憲法法庭運作造成影響。但有法官認為，行政院越俎代庖在覆議案說，憲訴法會造成憲法法庭運作窒礙難行，會讓司法捲入政爭。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於兩個月內補足提名，另參與評議的大法官人數不得低於10人，要宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

目前包括司法院正副院長在內的大法官共缺額七人，朝野嚴重對立，若無法至少通過兩名大法官，依憲訴法，憲法法庭將無法評議、做出判決與暫時處分。

有法官認為「憲訴法三讀通過後，行政院沒問司法院意見，就越俎代庖在覆議案說會造成憲法法庭運作窒礙難行。種種作為，不但把司法捲入政爭，也表現出司法會挺執政黨的樣子，只會逐漸侵蝕減損大法官的獨立與中立性」。

憲訴法2022年上路，修法主因在於大法官審理案件，規定大法官解釋應有出席人數三分之二以上同意的高門檻。實務上大法官極少人會「請假」，也就是不管是否同意，都須拿到15席大法官中的10票。

現制改為大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意（八票），就可作違憲或合憲判決，期望提高效率。

憲訴法時期所做出的判決，絕大多數都是由人民或法官所聲請，與政治相關的案件除國會改革法外，僅2022年台北、台南、台中和嘉義市議會所聲請的「萊豬」案、在野38名立委提的「農田水利法」案，以及2023年「公職年資併社團年資」案，不過該案為台北高等行政法院與地方法院法官所聲請。

此外，立法院10日否決行政院提出之「憲法訴訟法」覆議案，政務委員林明昕拋出想法，可提「預防性權利救濟」。對此，王鴻薇批「賤招」，她說，從中華民國行憲以來，從未針對還未公告施行的法律，憲法法庭受理釋憲或暫時處分，民進黨要破天荒，開此惡例嗎？

國民黨立委李彥秀表示，治本之道，就是賴清德總統立刻補提名大法官人選，讓憲法法庭重新運作。賴清德政府什麼議題都選擇「硬幹到底」，心中只有輸贏，沒協調。

大法官 賴清德 中華民國

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