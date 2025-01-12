15萬人「釘孤枝」 怒吼要司法正義、終結綠色威權

台灣民眾黨11日舉行「111拒絕綠色威權、還我司法正義」集會，民眾黨代理主席黃國昌向賴清德政府宣戰。（記者曾原信／攝影）

民眾黨 昨天舉辦「一一一釘孤枝」（ 意指單挑、一對一）遊行，訴求「還我司法正義，人民怒吼集結」，同時聲援被羈押禁見的前主席柯文哲 。民眾黨代理主席黃國昌 壓軸時向賴清德政府宣戰，表示不是為柯文哲一個人，是為台灣司法，「要讓賴清德從今天開始學會對人民謙卑，人民才是國家的主人」。

台北昨天雖然低溫加上毛毛細雨，卻並未澆熄集結小草的憤怒，民眾黨宣稱，包括現場及在線聲援的支持者，有15萬人。小草們高喊「綠色威權，司法不公」、「綠色恐怖，濫押濫訴」、「拒絕獨裁，人權還來」聲音此起彼落，隨著台上演講者的情緒激昂，不時拭淚。

11日傍晚自由廣場支持者在低溫細雨下喊「釋放柯文哲」。（記者余承翰／攝影）

過去民眾黨的集會活動多數都是年輕人，不過，昨天現場除了年輕面孔，許多中老年人口也跟著坐在自由廣場的地上。一旁的「入黨區」帳篷更是擠滿等待填寫入黨資料的群眾。

來源：聯合新聞網

當柯文哲妻子陳佩琪與妹妹柯美蘭站上台，現場氣氛炒到最高點。兩人在台上兩次鞠躬，眼眶泛淚地說替柯文哲致上十二萬分的謝意，隨後並舉起「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」大布條。台下小草更高聲疾呼「讓阿北回家」。

黃國昌壓軸登場表示，面對賴清德的獨裁、民進黨的威權，這次只是開始，未來在追求台灣司法獨立道路上，民眾黨一定站在最前面，「要讓賴清德下台、法務部長下台、檢察總長下台」，要讓賴清德、民進黨開始學會對人民謙卑，「人民才是國家的主人」。黃國昌最後還特別以英文向國際控訴賴總統濫用檢察權對付政治對手。

黃國昌昨回憶柯文哲交保出來當天，他跟柯談兩個多小時，會談中，柯文哲沒有花一分鐘跟他討論案子，「主席來時看到我的第一句話，就是拿白紙來，第一件事就是討論民眾黨接下來十年發展」。黃哽咽地說，柯文哲關心台灣未來，「我告訴自己沒做錯選擇」，更強調，「柯文哲是民眾黨永遠的黨主席。」

活動結束尾聲，黃國昌在台上呼籲小草若有餘力，可以去中山南路、愛國東路口集合。黃國昌隨即和黨公職等人員一同站在發財車，喊「要讓他們知道，不是衝不了賴清德總統官邸，而是選擇不衝」。由於現場距離總統官邸不到400公尺，警方措手不及，立刻部署上百名警力，用人牆擋住，所幸最後警民未發生衝突。

民眾黨號召支持者昨天上街，立法院司法及法制委員會民進黨召委鍾佳濱前晚變更13日議程，改為「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。不過，繼司法院報告指號召民眾上街，應受憲法集會保障，打臉鍾佳濱後，法務部報告也表示，尊重集遊自由，若涉刑責應視個案而定。