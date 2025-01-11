柯文哲趕在壓線前提抗告 小草11日上街 16藍委聲援

民眾黨前主席柯文哲（左）涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，2日再被法院羈押禁見，柯10日趕在壓線前遞交抗告狀。（本報資料照片）

民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，2日再被法院羈押禁見，柯文哲認為，滯留海外的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，昨天趕在壓線前遞交抗告狀，台北地院將柯文哲、威京集團主席沈慶京等4人的抗告狀併送台灣高等法院，合議庭已開始審閱卷證，恐牽動案件審理。

民眾黨昨天表示，柯文哲絕無逃亡之虞，全力支持柯提抗告，今更號召民眾上街「釘孤枝」，抗議司法不公，白營稱自主報名人數已突破萬人；國民黨 預計有16位立委到場聲援，用實際行動展現藍白合氣勢。

柯文哲與律師團認為，京華城案所涉圖利罪、違背職務收賄罪等部分已調查完畢，無續行羈押原因與必要，而證人「橘子」許芷瑜非本案共犯，充其量只是證人，且她僅涉政治獻金案，未回國接受偵訊與本案不生影響。

抗告指出，京華城案已連續四個月傳喚數百人次，甚至大規模傳喚金主、黨工幹部，造成「寒蟬效應」，但羈押是侵害人權手段，請考量已有至少四個月的強制偵查，事證已非常明確，無再予羈押原因與必要，應考量雙方武器平等，給予雙方公平的攻擊防禦機會，請求交保處分。

同案被告沈慶京、柯文哲前辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇再羈押後都已抗告，柯文哲趕在下周一屆期前搭「末班車」也抗告，4人的抗告未來是發回或駁回？不僅牽動案件審理，更影響司法觀瞻。

柯文哲4人的抗告期限是本月11日，因遇假日延到13日，柯幾乎是「壓線」抗告，可見思考再三。

原本台灣高等法院抽出黃翰義為受命法官，審判長為劉嶽承，古瑞君為陪席法官，但因劉公假至高雄參加司法盃球賽，高院依事務分配，由黃擔任審判長，同庭的古瑞君法官、王耀興法官陪席。

合議庭將在閱完四人抗告理由後，判斷可採不可採，再寫裁定書，至於何時作出裁定，無法預測。

律師團建議柯文哲抗告有法律、政治考量。從法律層面看，律師認為若柯文哲不抗告，自失力拚無罪的從容機會，在檢察官權力相加下，官司恐陷更不利處境；從政治面考量，如果連前黨魁都無法對抗司法的不公義，未來黨的能量有削弱可能。

為抗議「綠色威權」，民眾黨今下午號召全台「小草」將集結上街。民眾黨秘書長周榆修表示，隨著民進黨屢屢在司法史上「創造驚奇」，活動報名人數也隨著往上竄升，報名後台數據顯示，自主報名的人數已突破萬人，看到這麼多人願意在天氣這麼冷時站出來，對活動深具信心，但他也說，接獲相關情資，活動現場會有少數滋事分子與不懷好意的人。