黑白集／若一切都要「去中國」 台派青鳥們得先改名

如果一切都要去中國，忠君愛黨的「青鳥」們，第一個就該改名。（本報資料照片）

「脆」（Threads ）社群裡有人說，只要碰到「中國地名」的街路就不走，會刻意繞過，堅決抵制。還哀嘆：想好好當台灣人，好難！先不說這腦洞大開的點子令人發噱，光論他火熱的愛台心，賴清德 就該發個獎牌褒揚。

但這位網友估計也進不了總統府受獎。總統府地址就在重慶南路一段，難道要他猥瑣地走博愛路後門？賴總統頒這獎也形同自我控告，他天天走「重慶」去上班，去民進黨 中央黨部也得途經「北平」，顯然很不愛台。

不只街道，另有網友對店家也不放過。標語上用了「底家」，也被針對；揚言若不改為「佇遮」台語正字，就要抵制。民進黨去中國化幾十年，把年輕人都教傻了。台灣是清朝朝廷取的名，不知網友要如何繞開？台語則源於閩南，就算都用上「正字」，依然是中國標記！

如果一切都要去中國，忠君愛黨的「青鳥」們，第一個就該改名。除了晚唐詩人李商隱的「青鳥殷勤為探看」離恨詩句，青鳥最早出自山海經，是典型中國神話。青鳥們一上街就中國，就問威不威？

台灣與中國在政治上或許勉強可以切割出兩個概念，但想在生活與文化上切割，形同打著中國反中國，終將徒勞無功。兩岸語彙這些年更混同得厲害，內卷、躺平一家親，連綠茶婊都被綠委拿去罵人了。不走「中國路」，難於上青天！(轉載自聯合報)