柯文哲「下句不知如何接上句」 陳佩琪：有失智跡象

民眾黨主席柯文哲（左）再被羈押禁見，妻子陳佩琪（右）接連發文聲援丈夫。（本報資料照片）

台北地院上周裁定民眾黨 前主席柯文哲 羈押禁見，妻子陳佩琪昨天表示，柯文哲講話思緒不順暢、音量低沉不斷咳嗽，早已不是過去熟悉的同一個人，如今就像一個失智 前兆的老人，「下句不知如何接上句，用詞遣字還要努力從腦海中的資料庫尋找」。

民眾黨明舉行「一一一釘孤枝」活動，號召民眾上街頭抗議司法不公。陳佩琪昨在臉書指出，去年12月27日，柯文哲離家四個月後，中午終於再次踏入家門。陳佩琪觀察，柯文哲講話思緒不流暢，對比過去演講要幕僚舉牌才會打住，現在就像個失智前兆的老人。

陳佩琪昨天在臉書發文指出，2024年12月27日，柯文哲在離家四個月後，中午終於再次踏入家門，「我緊緊抓著他的肩膀， 深怕他再次離開我」，柯文哲有點蒼白虛弱，走路跌跌撞撞，看起來步履踉蹌。

陳佩琪說，自己想要盡快攙扶柯文哲進門休息，但是他堅持要跟支持者講講話，表達這些日子不離不棄的感謝。陳佩琪觀察，柯文哲講話思緒不流暢，音量低沉不斷咳嗽，對比過去在演講台上風趣幽默、思緒流暢，滔滔不絕侃侃而談，最終要幕僚舉牌 「時間到」才會打住的人，現在就像個失智前兆的老人，詞語卡卡舌頭打結， 下句不知如何接上句，用字遣詞都要努力從腦海的資料庫尋找。

另外，涉京華城案收賄的台北市議員應曉薇本月2日由交保、再加保改裁羈押禁見，她在昨晚委任律師遞抗告狀，台北地院證實，已收到狀子，將依法處理。

柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗四名羈押被告，上月26日起訴、移審。 合議庭二度裁定四人交保，檢方都抗告；本月2日，台北地院合議庭「尊重審級」裁定四人羈押禁見，現在已有威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、應曉薇提三人抗告，四人只剩柯文哲尚未決定是否抗告。

抗告截止期限，將在13日期滿，不排除柯文哲會壓底線提出抗告，據媒體報導，黃國昌昨天在廣播節目被問到此事，回應：「會提…他就是會提，我們尊重主席（柯文哲）跟律師團最後的選擇。」並以肯定語氣回答，柯文哲與其律師團會提抗告。