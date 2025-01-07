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民眾黨「釘孤支」中彰投報名秒殺 追加兩遊覽車仍爆滿

記者簡慧珍／彰化7日電
台灣民眾黨支持者一再要求政府不要囚禁創黨主席柯文哲，11日將舉辦「釘孤支」活動，抗議政府動用司法迫害民眾黨和柯文哲。(圖／民眾黨彰化縣黨部提供)
台灣民眾黨支持者一再要求政府不要囚禁創黨主席柯文哲，11日將舉辦「釘孤支」活動，抗議政府動用司法迫害民眾黨和柯文哲。(圖／民眾黨彰化縣黨部提供)

台灣民眾黨前黨主席柯文哲三進二出看守所，白色力量支持者群情激憤，民眾黨彰化縣黨部每天4至5人申請入黨，本（1）月11日「釘孤支」活動兩輛遊覽車報名秒殺，追加兩輛也滿額，已調不到遊覽車，改請「小草們」共乘或搭乘公共運具北上。

民眾黨彰化縣黨部主任委員張雪如指出，自從「阿北」進出看守所，提高交保金還戴電子腳銬又被關進去，支持者對政府的玩弄手法感到憤怒，熱烈響應釘孤支活動。

「公道自在人心。」張雪如說，「阿背」被起訴多項罪名，檢調卻找不出明確證據，社會大眾看到眼裡，民眾黨支持者更是點滴在心頭，「阿北」第一次交保出來，彰化縣黨的入黨詢問熱度上升，每天4至5人申請入黨，10多人詢問重新入黨及成為終身黨員的辦法，紛紛補繳黨費和入黨要當民眾黨的堅強後盾。

民眾黨代理主席黃國昌今天將帶著邀請函，親自邀請司法院代理院長，在1月11日司法節當天一起上街，傾聽民意，回應訴求。

對於國民黨主席朱立倫聲援民眾黨「釘孤枝」活動抗議司法不公，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示樂見，並呼籲藍白合作須超前部署。

民進黨發言人吳崢昨羅列藍白涉貪政要，譴責藍白是破壞司法元凶，卻要聯手上街抗議力挺貪腐，令人不齒。

對民進黨批評「藍白聯手上街挺貪腐」，黃國昌反嗆民進黨，要指控在野黨挺貪腐，先回頭看看自家黨主席：真正力挺判刑確定的貪瀆犯的人叫賴清德，「他不是要幫（前新潮流系大老）吳乃仁的清白背書、有罪確定就要退出政壇嗎？」

民眾黨 民進黨 黃國昌

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