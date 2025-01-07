新聞評論／柯文哲案的法學驚奇 成司法人權照妖鏡

民眾黨前主席柯文哲案，司法手段和過程，直如一面照妖鏡。(本報資料照片)

柯文哲 案從偵查到起訴，法院該不該續押，創下許多法學的驚奇。偵查過程屢遭綠媒和名嘴以連續劇式爆料公審，檢方起訴後堅持續押，高院 撤銷交保的理由一審合議庭聽命行事，包括高院法官見解髮夾彎，在在展現「反司法改革」的走向。不僅偵查不公開、無罪推定都成笑話，法官的角色翻轉更令人喟嘆。

綠營高官和法律人過去最常批評司法公信的問題是：「院檢一家親」，在法庭上「二打一」，對被告不公平。審檢分隸，法官獨立審判，而非在起訴後接棒調查，都是數十年來台灣推動司改的核心概念。蔡英文時代，為避免民眾混淆法院與地檢署，司改國是會議還要求全國檢察署的名稱去掉「法院」二字，就是要讓法官、檢察官各自的角色區分更清楚。

但這些理念與精神，在柯文哲案中全都出現大倒退。北院在北檢起訴後的首度交保裁定中說，依刑訴法採「改良式當事人進行主義」下，檢察官應負實質舉證責任，法院並無接續檢察官舉證責任再調查證據的義務。這原本是正確的，後來卻節節敗退。

以鄭文燦 案為例，桃園地院裁定交保並明言：檢察官偵查完備後起訴，清楚指出鄭文燦涉犯罪嫌的範圍，提出相當的證據佐證；後續法院審理就算共犯或證人證詞翻異，也屬於證據力的判斷問題。北院在首次交保裁定中說，重要證人都在偵查中具結證述，被告供述及證人證述是否可採，是法官判斷證據取捨的認定問題，沒有羈押必要。鄭文燦遭起訴後，桃檢並未堅持非押他不可；但北檢對柯文哲，態度卻截然不同。

利用羈押保全證據，是檢察官偵查時的一大利器。但起訴之後，接棒蒐證並非法官該扮演的角色與任務，這已是近年台灣法院的主流見解。法官不告不理，公平檢視檢、辯雙方證據，更是司法改革強調的獨立法院定位。但這些理念，一遇到柯案，卻全遭扭曲。

撤銷柯文哲交保裁定的高院審判長謝靜慧曾主張，審判法官若幫檢方以勾串為由繼續羈押被告，不僅是接棒偵查，等於延續以往遭詬病的「職權調查主義」司法文化，違反公平法院原則，也是對檢察官偵查不力的嘲諷。但這次遇到柯案，她卻以柯文哲可輕易利用通訊軟體進行串證為由，指責地院交保的裁定有問題。若以她的標準，全台所有未收押的被告是否都該重新檢討？

北院法官還當庭問檢察官：要押到什麼時候，檢方才能接受？這種場景，讓法界人士傻眼。法官審理的，就是檢察官起訴的範圍，豈能為了檢方追查案件之便而羈押被告？法官後來裁定羈押的理由中，直接點出基於尊重審級制度，並考量檢察官抗告提出關於羈押必要性之事證；此舉，更被法律人嘲諷，原來現在不只「檢察一體」，竟還有「法官一體」！

被視為關鍵因素的「橘子」許芷瑜，被檢方形塑為柯文哲貪贓枉法的重要角色，受柯指示潛逃海外。檢方認為，許芷瑜曾多次處理柯收受的現金，兩人可能勾串；但這些錢是否政治獻金仍有疑問。若「橘子」因為不信任司法不願返台，難道可因此永久關押柯文哲？

柯案的司法手段和過程，直如一面照妖鏡。過去「人權律師」最常抨擊的偵查大公開、程序不正義、把傳言當證據、院檢一家親等，如今在柯文哲身上完全套用。問題是，那些「人權律師」掌權後，卻對今天的情況卻噤聲不語。當司法人權可以隨時變臉、標準因人而異，司法公信力怎能不跌落谷底？司法的獨立超然還如何可能存在？(轉載自聯合報社論)