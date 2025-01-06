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觀察站／在野勢力極大化 藍白沒有不合作空間

記者 鄭媁
藍營憂民眾黨若由黃珊珊等主戰派掌權，藍白合作恐有變數。（本報資料照片）
藍營憂民眾黨若由黃珊珊等主戰派掌權，藍白合作恐有變數。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，日前又遭更裁收押禁見，案情後續發展，不僅關乎民眾黨的存亡，也牽動藍白後續合作走向。非綠陣營整合為藍營普遍共識，但國民黨主席改選與後柯文哲時代的權力重組，影響2026與2028大選布局，有意角逐黨魁者如何拆招？成了關鍵。

藍營內部目前對柯案有三種預判可能：第一種情況是柯文哲被重判，不僅人設全毀、翻身機率渺茫，誰能在後柯文哲時代帶領民眾黨重整旗鼓，並願意配合整體態勢與藍營維持合作，顯得至為關鍵。本屆立院以來，現任民眾黨團總召黃國昌與國民黨團已有默契，民眾黨前立委蔡壁如與台中市長盧秀燕互動良好，若是黃蔡兩人接棒擔任民眾黨黨魁，藍白互動應可順暢；但若由民眾黨立委黃珊珊等主戰派掌權，藍白合作恐有變數。

其二是檢方證據力不足、審判結果出現戲劇性反轉，柯文哲政治能量將瞬間回溫，連同小草勢力全面反撲，有利藍白合作。

第三則是柯文哲檯面上脫離黨務運作，實際民眾黨內擁柯勢力仍龐大；藍營研判，以民眾黨5%至6%支持度，「鐵草」約1%至2%，這些流失的票源是藍營更要爭取的對象。

面對宜蘭縣長林姿妙一審遭重判、新竹縣長楊文科被起訴，藍白同感脣亡齒寒。從政治現實面來看，國民黨既有不易吸收柯文哲流失的選票之困境，卻也沒有不與民眾黨合作的空間；若想讓在野勢力極大化，與其爭執是「挺阿北」還是「挺司法正義」，應該思考更長遠的合作戰略。

民眾黨 柯文哲 國民黨

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