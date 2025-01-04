我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

動畫電影「史瑞克」驢子原型在巴洛阿圖過世 享年30歲

南韓總統尹錫悅喊告150多檢警 控逮捕違法違憲

苗博雅諷黃國昌「賣慘」致歉 網友不領情罵爆臉書

記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷，黃公開宣布父喪消息，苗也立即致歉。（本報資料照片）
民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷，黃公開宣布父喪消息，苗也立即致歉。（本報資料照片）

台灣民眾黨立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭社民黨議員苗博雅在政論節目嘲諷「賣慘」；得知黃國昌父喪消息後，苗博雅昨晚發文致歉，表示發言會更謹慎。不過，網友並未埋單，立委徐巧芯批，說得好像黃父若未離世，嘲諷黃國昌外貌就很合理一樣，真是謹慎不比爛。

徐巧芯指出，2014年馬前總統母喪時，前立委陳歐珀去鬧場，當時的民進黨還知道要譴責他的行為、停權，為他自己的無理出面道歉。十年後的今天，黃國昌父喪，那些取笑、嘲諷他儀表及神情的政治人物與無良名嘴，卻無人問責。某台北市長可能參選人已道歉，但持續聲稱是側翼帶風向，說得好像若黃父並未離世，嘲弄他人外表就很合理一樣。

苗博雅道歉後，雖有網友留言喊「阿苗加油」，但不少網友仍不領情，網紅陳沂也說，做錯事怎麼還有一堆理由？無論是否知道人家父喪，嘲弄黃國昌外表與苗博雅所謂的公領域弊案有何關聯性？底下喊加油的人是非不分嗎？徐巧芯反諷，所謂的「新政治」，當初也是抹黑或嘲諷她的穿著，真是謹慎不比爛，真的沒什麼改變。

國民黨立委羅智強也批，即便事前不知黃國昌的父親過世，拿別人形容憔悴作文章的態度也是很不厚道。苗博雅的道歉更讓人覺得傲慢刻薄，要道歉，就好好誠懇的道歉，苗博雅還要加個帽子「言者無心，聽者有意」，然後才勉為其難道個歉？真的是「非常苗博雅」。

網友批評，「就算不是服喪，難道就能取笑別人外型？」「看過節目，完全不是公領域探討」、「訕笑他人外表跟父親仙逝是兩件事吧」、「單純道歉很難嗎？」

黃國昌 民眾黨 國民黨

上一則

台北房子誰在買？分析：6種職業年輕人快速增加

下一則

前幕僚指柯文哲帶不明金錢回家 陳佩琪：實難確認真偽

延伸閱讀

黃國昌父喪未剃鬍鬚遭諷「賣慘」苗博雅致歉：發言會更謹慎

黃國昌父喪未剃鬍鬚遭諷「賣慘」苗博雅致歉：發言會更謹慎
稱柯建銘藉隨扈在中投資 徐巧芯：握神秘證據

稱柯建銘藉隨扈在中投資 徐巧芯：握神秘證據
代理主席後為何滿臉鬍渣？黃國昌：今與家人跪送爸爸

代理主席後為何滿臉鬍渣？黃國昌：今與家人跪送爸爸
共識決就是串供？陳佩琪：你們一心只想定柯文哲的罪

共識決就是串供？陳佩琪：你們一心只想定柯文哲的罪

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
民眾黨主席柯文哲27日中午搭車離開前向路邊支持者揮手致意。(記者余承翰／攝影)

柯文哲交保 北檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁

2024-12-28 20:22
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報系資料照）

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

2024-12-31 11:03

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月
川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器