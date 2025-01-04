苗博雅諷黃國昌「賣慘」致歉 網友不領情罵爆臉書

民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷，黃公開宣布父喪消息，苗也立即致歉。（本報資料照片）

台灣民眾黨 立委黃國昌 近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭社民黨議員苗博雅在政論節目嘲諷「賣慘」；得知黃國昌父喪消息後，苗博雅昨晚發文致歉，表示發言會更謹慎。不過，網友並未埋單，立委徐巧芯批，說得好像黃父若未離世，嘲諷黃國昌外貌就很合理一樣，真是謹慎不比爛。

徐巧芯指出，2014年馬前總統母喪時，前立委陳歐珀去鬧場，當時的民進黨還知道要譴責他的行為、停權，為他自己的無理出面道歉。十年後的今天，黃國昌父喪，那些取笑、嘲諷他儀表及神情的政治人物與無良名嘴，卻無人問責。某台北市長可能參選人已道歉，但持續聲稱是側翼帶風向，說得好像若黃父並未離世，嘲弄他人外表就很合理一樣。

苗博雅道歉後，雖有網友留言喊「阿苗加油」，但不少網友仍不領情，網紅陳沂也說，做錯事怎麼還有一堆理由？無論是否知道人家父喪，嘲弄黃國昌外表與苗博雅所謂的公領域弊案有何關聯性？底下喊加油的人是非不分嗎？徐巧芯反諷，所謂的「新政治」，當初也是抹黑或嘲諷她的穿著，真是謹慎不比爛，真的沒什麼改變。

國民黨 立委羅智強也批，即便事前不知黃國昌的父親過世，拿別人形容憔悴作文章的態度也是很不厚道。苗博雅的道歉更讓人覺得傲慢刻薄，要道歉，就好好誠懇的道歉，苗博雅還要加個帽子「言者無心，聽者有意」，然後才勉為其難道個歉？真的是「非常苗博雅」。

網友批評，「就算不是服喪，難道就能取笑別人外型？」「看過節目，完全不是公領域探討」、「訕笑他人外表跟父親仙逝是兩件事吧」、「單純道歉很難嗎？」