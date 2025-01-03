新聞評論／賴清德提創制、複決 向反對黨宣戰？

賴清德總統元旦演說提到立院剛通過的「三法」，指人民有「創制」、「複決」的權利；這段談話遭在野黨質疑賴政府有意發動「公投」，推翻三法。（本報資料照片）

賴總統元旦演說提到立院剛通過的「三法」，稱行政院有權提出「覆議」，憲政機關可以聲請「釋憲」，人民也有「創制」、「複決」的權利。這段談話，遭在野黨質疑賴政府有意發動「公投」，推翻三法。輿論更解讀，賴清德 利用元旦談話詮釋他所謂的「更大民主」，根本是在向反對黨「宣戰」。

立法院通過《財劃法》等三法修正案時，賴清德曾說，「民主的紛爭，要用更大的民主解決」。如今底牌掀開，他所謂的「更大民主」，原來是創制、複決，以為可藉此推翻在野黨主導的法案。賴清德若果真如此作法，就是要將三法爭議無限擴大，讓全台都籠罩在朝野對峙的戰火中，絕對是不智之舉。如此作法，一則將凸顯他的無能，連簡單的朝野爭端都無力調解；二則凸顯他的冷酷，不惜把全民都捲入政治爭端；三則暴露他的無知，以為他「四成總統」的聲望能爭取到多少民眾支持。

「金孫」的天真，可能超乎人們想像。賴清德的元旦談話，48次提到「台灣」，26次「民主」，「中華民國」則無影無蹤。他也許以為，自己已「處理完畢」這個議題，因此立刻變回原形。更可怕的，是他對民主的「分類」。在他眼中，議會政治只是「小民主」，創制複決才是「大民主」，所以可以用後者來壓倒前者。問題是，賴清德敢說「創制複決權」大於「選舉罷免 權」嗎？立院「朝小野大」和「四成總統」都是大選的民主結果，賴清德卻千方百計想要推翻國會通過的法案；他的大小民主觀，未免太邪惡！

近日賴清德也表示，在立法院長韓國瑜 率代表團赴美參加川普總統就職典禮前，將邀代表團到總統府「喝咖啡」，一起聊國家大事。對此，韓國瑜僅答稱「建立互信很重要」，未置可否。藍營對此邀約心存疑慮，認為賴總統根本是見縫插針，藉機分化藍營。事實上，若真要化解朝野歧見，賴總統該邀來「喝咖啡」的應是在野政黨領袖，而不是須保持中立的國會議長。若韓國瑜赴會，只會使在野黨對他心懷猜疑，並無助化解朝野歧見。也有專家建議，賴總統此際應召開「國是會議」，向在野黨和社會各界開誠布公。但賴清德對此聽若罔聞，一心只想著如何卡住三法。

與賴總統的「更大民主」謬論相映照的，還有民進黨黨團總召柯建銘近日的誑語連發，根本不知所云。國民黨召委基於朝野攻防考慮，暫緩將《財劃法》、《選罷法》修正案送請公布；柯建銘為此暴跳如雷，大罵要「罷免韓國瑜」。問題是，韓國瑜又不是區域選出的立委，要如何罷免？就算要罷免他的「議長」職，也得有三分之二的立委通過才行；而民進黨立委席次根本未過半，柯建銘要到哪裡去湊三分之二？

柯建銘因「罷免韓國瑜」失言，飽受外界冷嘲熱諷；又因民進黨企圖利用「覆議」順帶聲請釋憲凍結三法的伎倆被識破，他越發惱羞成怒。在這種情況下，柯建銘竟然說出將向憲法法院聲請「解散國民黨」的話來，愈發暴露他氣急敗壞、無法自已的醜態。也難怪，藍營立委立即拿出袁世凱在110年前解散國民黨的例子，反譏莫非賴清德想要「稱帝」，建立「民主進步帝國」了？

平心而論，新通過的「三法」都涉及必要的制度改革，其中僅《財劃法》衝擊較大，今年實施將不易因應。賴清德應拿出元首高度邀請在野黨協商，看看是否可能延至下一年度適用。否則，想另闢蹊徑阻擋三法，都是犧牲國家人民安和的徒勞之舉。