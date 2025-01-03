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差215萬人…去年國際客未達標 台觀光署預算遭凍5.5億

記者周湘芸／台北3日電
交通部觀光署原訂定2024年國際旅客目標為1000萬人次，但全年國際旅客僅785萬人次，還有很多努力空間。圖為桃園國際機場入境的國際旅客。(記者黃仲明／攝影)
交通部觀光署原訂定2024年國際旅客目標為1000萬人次，但全年國際旅客僅785萬人次，還有很多努力空間。圖為桃園國際機場入境的國際旅客。(記者黃仲明／攝影)

立法院交通委員會昨審查觀光署、觀光發展基金預算，多名立委指出，去年觀光署招攬國際旅客成效不如預期，也未改善台灣旅遊困境，且赴陸禁團令遲未解除，最後決議刪減觀光署2000萬元(台幣，下同，約60.7萬美元)預算，並凍結5.5億元(約1671.4萬美元)，提書面報告後始得動支。

去年兩岸觀光遲未恢復影響，再加上颱風、地震等天災影響，全年國際旅客僅785萬人次。立委林沛祥指出，台灣國內旅遊品質日益下滑，旅宿價格高昂更是東南亞之首，而花東地區因天災造成觀光產業停滯，觀光署卻將今年預算著重在國際人士間的交流、爭取赴台旅客數等，未能釐清台灣觀光產業遭遇的困境。

立委黃健豪、林俊憲則指出，去年赴台旅客不僅未達標，更透過修改目標來規避，台灣業者苦不堪言。黃健豪還提到，交通部去年3月宣布解除赴陸禁團令後，又突然轉彎要求業者停止招攬，應該就解除時程提出具體作為。

觀光署長周永暉表示，台灣的觀光預算是各個觀光強國當中最少的，為了讓地方政府亮點更好，希望透過預算支持。不過確實在國際旅客開源部分，像景點不足等，也需要檢討。

另外，立法院昨也審查觀光發展基金預算，多名立委認為，觀光署預估去年9月旅宿業已新聘2900人，但僅占整體職缺23.77%，顯然成效不彰，最後決議刪減2000萬元、凍結約10.06億元，提書面報告始得動支。

觀光 預算 東南亞

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