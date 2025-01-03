我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排妻和子女出國躲避

台灣新聞組／台北3日電
民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。(記者胡經周／攝影)
民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。(記者胡經周／攝影)

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。

北院指出，4人均涉違背職務收賄罪或圖利罪等最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，考量趨吉避凶的基本人性，有高度逃亡可能，且4人所涉罪數非少，如果都成罪，則未來刑責可能很重，更增加逃亡的可能性。

柯文哲曾擔任台北市長、民眾黨黨主席，沈慶京為威京集團主席，應曉薇為台北市議員，李文宗為眾望基金會董事長，北院認為都具有相當的政治或經濟實力與人脈，比起一般人更有滯外不歸的能力。柯文哲在偵查期間曾稱有「安排陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾」的計畫，陳佩琪對外宣稱從醫良久，有資力購買上億房產，自然有在國外生活的能力與資力。

沈慶京於去年8月28日檢調搜索，想從住家安全門離開；應曉薇在本案將執行搜索之際，於去年8月27日行經桃園機場再轉至台中機場嘗試出境，在台中機場遭拘提到案，北院認為有事實足認4人有逃亡之虞。應曉薇去年6月23日在電話中對沈慶京說「你打另一支電話給我好不好？我打『微信』給你好嗎？」，顯見互知對方有更隱密的電話。

威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人去年5月1日傳送「主席（沈慶京）要把過去的一些莫名其妙的簡訊給刪除」訊息給柯文哲，柯回覆「先把簡訊刪光」，由柯文哲辦公處所搜得已撕碎的便條紙上所載，及李文宗於媒體披露民眾黨政治獻金爭議後，要求胞妹李文娟將桌上的木可公司損益表碎掉，都是湮滅證據之舉。

檢察官於第二次抗告，提出柯文哲與陳智菡間的LINE對話紀錄等事證，北院認為柯文哲確有表明要以「共識決」的統一口徑來解釋本案，以及仍能委由前副市長出面聯繫相關同案被告彭振聲；且依證人陳盈助、邱清章、周芳如、范雅琪、悟覺妙天、蘇進強的證述，也可認定未到案的「橘子」許芷瑜替柯經手巨額現金，柯文哲寫下「晶華-orange出國」等內容，是要許芷瑜出境，將使本案案情晦暗不明。

北院認為柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗有逃亡之虞，且有事實足認有湮滅及勾串共犯、證人可能，又涉犯最輕本期5年以上有期徒刑之罪，符合刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款羈押原因。

柯文哲 民眾黨 微信

上一則

新聞幕後／「政治辦案」耳語持續發酵 民進黨憂後座力

下一則

不ok也ok…台3000人湧大安公園 「邊哭邊跨年」登外媒

延伸閱讀

柯文哲等4被告全羈押禁見 顏若芳：做這事踩了法院紅線

柯文哲等4被告全羈押禁見 顏若芳：做這事踩了法院紅線
柯文哲再度羈押 黃國昌：律師團將提抗告

柯文哲再度羈押 黃國昌：律師團將提抗告
北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲
柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北市議員應曉薇。記者蕭雅娟／攝影

辦保才發現應曉薇有2本護照？法院：下周二開庭調查

2024-12-27 09:58

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣