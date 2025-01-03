三開接押庭 柯文哲4人再度收押 民眾黨籲總統適可而止

民眾黨前主席柯文哲（中）涉京華城、政治獻金案上月遭訴、移審後二度交保，檢方跨年夜抗告成功，北院2日開庭，柯文哲微笑步入法院，北院深夜裁定羈押柯文哲等4人。(記者邱德祥／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 等人涉貪被訴，台北地院昨晚第三度召開「接押庭」，檢方主張柯的影響力不因辭黨主席而減弱，且秘書「橘子」在逃，仍有串證之虞；法院深夜裁定4人羈押。

被羈押的4人是柯文哲及威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗。依規定，因柯文哲被訴違背職務收賄罪為最重本刑10年以上之罪，一審最長可羈押15個月，不過，柯等人的律師仍可提起抗告。

「阿北不走、我們不離開…」聚在北檢外數十名「小草」，聽到柯文哲被裁定羈押，感到相當難過。民眾黨代理主席黃國昌說，對於法官的裁定感到不解也不能接受。

民眾黨表示痛心至極，面對政治黑手深入司法，追殺、迫害在野黨，要嚴正呼籲賴清德總統適可而止，停止用司法公器對付政敵，留給司法乾淨的空間與環境；北檢當鷹犬，把羈押庭當秀場，刻意釋放無關羈押要件卻不利柯的訊息，讓媒體炒作、操弄輿論，北檢「就是要押柯文哲」已是濫權濫訴、浪費司法資源，裁定結果大轉彎，雙標的司法該如何讓人信服？會持續陪伴柯文哲前主席捍衛清白，支持辯護律師提出抗告。

北檢上周四起訴柯文哲等11人，一併將柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗及北市前副市長彭振聲等5名在押被告移審，法院裁定5人交保；北檢對柯、沈、應、李等4人交保裁定提起抗告，高院 發回後，北院更裁4人加保並實施電子腳鐐監控，但北檢仍不服，再提抗告，高院認為柯等人勾串空間大、北院認4人無羈押必要「似嫌速斷」，再度發回更裁。

北院昨晚6時許第三度召開起訴後的羈押庭，檢察官主張，柯否認是隨身碟台幣1500萬元收賄紀錄製作人，但該碟在柯家臥室查扣、製作人署名「ＷＥＮ」經前立委蔡壁如證稱柯過去以「ＫＯ」署名，後來改用「ＷＥＮ」，足證收賄資訊是柯親製，且替柯處理金流的「橘子」許芷瑜在逃，仍有串證可能，有羈押必要。

柯文哲說，同一份證據作不同解讀會有不一樣結果，這件案子最大問題就是檢方收押他的動作太大，至今下不了台。他說，市長任內寫公文給部屬指「不要坐牢就好」只是口頭禪，京華城案公文有主旨、說明、擬辦，檢方指控他就鼎越開發向產業發展局陳情容獎時施壓前局長林崇傑，但他要求速辦是因已拖了兩個月，如果林說他施壓「我要聲請勘驗光碟」。

柯文哲說，他就算不當主席還是會有影響力「難道我關在土城就沒了嗎？」他收押在土城「小草」也不會一瞬間不見、沒聲音，說他會用影響力去串證，真是不了解是什麼邏輯。

針對檢方指控許芷瑜拿台幣150萬元給北捷董事長秘書范雅琪，他根本不知道，許女從妙天處拿的台幣1000萬元是新故鄉協會秘書長蘇進強個人向妙天募款所得，許女只是幫忙，「橘子是一個拖箱子的人」；許女就是個小秘書，安排他市長行程的是辦公室主任，檢方將許女講成安排他祕密行程的人「太誇大橘子角色」。

柯文哲說，法院裁定除生活、工作必須不准接觸被告、證人，有模糊空間；他說反正檢察官的目標「就是我一人，其他人不重要」，乾脆把會妨害定罪的人一一列出，如「彭振聲、黃景茂、邵琇珮、李文宗、李文娟、許芷瑜…」，他不去接觸他們就好，否則，一去中央黨部開會一半以上都是證人。