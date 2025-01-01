宜縣長林姿妙涉圖利判12年半 即起停職重創藍營

宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審判她有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，她對媒體強調自己光明磊落。（記者胡經周／攝影）

宜蘭縣長林姿妙被控貪汙，宜蘭地院認為沒有收賄證據，改依貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪和特殊洗錢罪3罪判刑，合併應執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，沒入不明款項3250萬元（台幣，下同，約99萬美元）。內政部依地方制度法即日起將林姿妙停職，由副縣長林茂盛代理。

林姿妙是首位被依涉犯財產來源不明罪停職的縣市長，她昨天說：「我沒罪，我沒做壞事，非常難過、非常痛心。」台灣司法已經被政治綁架，不問事實、不看證據就能隨便冠上莫須有罪名，這次正義遲到了，但相信絕不會缺席，「請最愛的縣民好朋友繼續跟姿妙攜手奮鬥，期待正義來臨的那天」。

林姿妙表示，全案在她競選連任宜蘭縣長前，廉政署與地檢署聯手畫靶射箭，偽造譯文及不正訊問已是教科書等級。令人更加遺憾的是，法院看顏色替檢廉背書、羅織罪名，「這不是政治迫害，什麼才是政治迫害？要繼續上訴，直到還我們清白為止」。

宜蘭地院庭長黃永勝說，沒有政治力介入，外界不需要無謂揣測；量刑理由是考量林姿妙身為民選地方首長，未恪盡職守，囿於私人情誼指揮下屬，破壞公務員執行職務公正性及人民對公務員公正、廉潔信賴。

林姿妙被控在2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間地主劉石純、陳正勲持有1558地號被徵土增稅112萬元，2人向林姿妙陳情，林指示時任建設處代理處長吳朝琴等人，違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號做為2020年總統大選國民黨 候選人韓國瑜競選總部，不法獲利約240萬元。

合議庭認為，免徵土地增值稅部分確實違法，林姿妙繼續無償使用98地號土地作為2020年競選總部，檢方提出的證據不足以證明與不課徵土地增值稅有對價關係，所以變更起訴法條為圖利罪，判刑7年、褫奪公權6年。

林姿妙自2010年3月起擔任羅東鎮長，2018年12月25日起擔任宜蘭縣長，收入僅每月3萬元租金 及約15萬元月薪，卻借用人頭帳戶開支票 換現金偽裝借款，不明金流3250萬元，未說明可疑來源的財產達800萬元，嚴重危害公務員廉潔要求，依公務人員財產來源不明罪判刑2年6月、褫奪公權2年；特殊洗錢罪判刑3年6月。

檢方起訴的15名被告僅建設處代理處長黃志良無罪，包括陳情的地主劉石純、陳正勲分別依圖利罪判3年6月、3年8年；林姿妙女兒林羿伶也因交辦時任建設處代理處長吳朝琴，協助辦理免徵土地增值稅，依圖利罪判3年6月、褫奪公權3年。

判決指出，林羿伶不具公務員身分，卻憑母親林姿妙擔任縣長權力，恣意對縣府一級主管下達指令，介入縣府公務，公私不分嚴重破壞體制。吳朝琴等多名宜蘭縣政府中、高階主管，對顯而易見惡行缺乏思考辨識能力，竟配合首長違法指示集體參與圖利犯行，一併判處3年到5年10月不等徒刑。

法界人士指出，檢方起訴收賄，因罪證略嫌不足，不少人猜測難以成罪，未料合議庭主動變更以圖利罪判刑，但圖利或便民實難界定，從證據來看，二審仍有逆轉可能，但一審結果已重創林姿妙與藍營。