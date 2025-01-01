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黑白集／關照黨內就業 賴清德供養3「嬤董」

黑白集
民進黨前立委蘇治芬接任中央畜產會董事長。（本報資料照片）
民進黨前立委蘇治芬接任中央畜產會董事長。（本報資料照片）

蘇治芬出任中央畜產會董事長，這是賴總統供養的第三位「嬤董」。8月時，華膳老董葉菊蘭轉任圓山大飯店董座，遺缺由張花冠接任。三朵官場富貴花都已七十好幾，仍向老大姐陳菊看齊，就算是閒差，拚老命也不言退。蘇、張都是敗選重出江湖，足見賴總統對黨內「就業安定」之重視。

畜產會董座向來由專業人士出任，一交到新系林聰賢手上，幾趟利益輸送，幾乎搞垮雞蛋產業。在野黨質疑，任命蘇治芬，不僅超思弊案永無河清之日，也是為地方大選先行酬庸，將運用百億養豬補貼等預算綁樁奪回雲林縣長。

藍白並非無的放矢。蘇治芬8年雲林縣長，藉六輕工安事件，向台塑爭取到40億元（新台幣，下同，約1.25億美元）回饋金，多用於無關改善空汙及環安的「建設」。例如，成立30億農業安定基金，議員指她用來「養樁腳」；她辯稱是「補助農漁民」。卸任前，幾十億剛好快見底。

「蘇嬤」卸任縣長，坦言「雲林窮得像非洲」。如此哀怨，哪有農業部所謂「專業行政管理經驗」？她連任縣長時，利用「花生之亂」，聯手農業部選擇性收購，扭轉選情。看來，畜產會要從畜禽產業改行養樁腳，也不困難。

賴清德聘百歲舅舅當資政，恭迎黨內三嬤接財團董座，卻叫青年上街頭。不是承諾要給年輕人公平機會嗎，賴政府為何只忙著綠色長照事業？

農業部 賴清德 就業

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