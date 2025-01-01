政院2日提憲訴法覆議 在野批升高惡意 另2法暫留中不發

行政院發言人李慧芝表示，1月2日當天將在行政院會通過、正式提出新修的憲法訴訟法的覆議。國民黨立委賴士葆表示，經常提出覆議，這將造成立法、行政兩院惡性互動的螺旋，絕非國家之福。（本報資料照片）

立法院日前三讀修正憲訴法、選罷法及財劃法等三法，其中憲法訴訟法去年12月24日送達行政院，依法若要移請立法院覆議，期限為今年1月2日；行政院認為修法衝擊自身訴訟權，2日行政院會針對憲訴法拍板提起覆議案。

民眾黨 立委林國成批評，行政院動輒對立院通過、執政黨不愛的法案提覆議，造成兩院惡意螺旋，也彰顯民進黨「習慣透過大法官 掌握政治」。

行政院長卓榮泰日前指出，修法等同廢掉司法院重大功能，行政院會站在該有的角度和立場維護各種權益。行政院發言人李慧芝證實，2日是憲訴法提覆議的最後一天，當天將在行政院會通過，正式提出覆議案。這也將是台灣憲政史上第15次覆議案。

知情人士透露，憲法法庭因人數問題無法開會，直接影響政院的訴訟權；根據司法院統計，憲法訴訟法2022年上路以來至去年底，有99.1%的案件皆由人民聲請，衝擊人民救濟權利，且新法的施行日期為「自公布起施行」，法案生效當天，許多還在受理中、審到一半的案件，將全部喊停。

但在野對政院的做法不埋單。國民黨 立委翁曉玲批評行政院此舉不恰當，她說，憲訴法涉及憲法法庭運作，行政院有什麼好窒礙難行？若司法院對修法有意見，可以再提修法，且明定大法官最低出席人數和提高判決門檻，這在全世界民主先進國家都有清楚規範，行政院提出覆議，就只想要杯葛立院通過的法案。

國民黨立委賴士葆雖尊重憲法賦予行政院的覆議權，但他質疑行政院動輒對立院通過、執政黨不喜歡的法案提出覆議，將造成立法、行政兩院惡性互動的螺旋，絕非國家之福。

至於留中不發的財劃法、選罷法兩法，國民黨團首席副書記長林思銘表示，立法院處理完憲法訴訟法覆議案、總統公布後，財劃法、選罷法兩法將一併送出立法院。