新聞眼／憂綠聲請暫時處分 藍「先闖關再急煞」

立法院會20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法。不過，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍27日發文給立法院長韓國瑜，建請延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文。(本報資料照片)

國民黨 立法院黨團20日浴血奮戰闖關三大法，引爆不小爭議，但法條竟遲遲未送出立院，原來是因國民黨籍內政召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍要求延緩公布，不但綠營氣炸，也讓外界好奇國民黨團一路油門踩到底，卻又緊急踩煞車，葫蘆裡到底賣什麼藥？

三大法案闖關後，執政黨與在野黨又進入覆議與釋憲大戰。不過，比起國會改革法案，三法的條文並不複雜，立法院議事處快速校對後，於24日將憲法訴訟法修正案送出立院，孰料選罷法、財劃法兩法，卻躺在立院不動如山。

據了解，民進黨團上周不斷催促盡快送出法案，讓國民黨團大感事態不妙。

藍營沙盤推演，執政黨可能會在憲法訴訟法新法尚未生效前，立刻將財劃法、選罷法送請憲法法庭聲請暫時處分「按下暫停鍵」，因此使出延緩公布一招。

召委發文要求三讀條文延緩咨請總統府公布，堪稱國會少見。依憲法第72條規定，「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之」，雖未有法律明文要求立院何時送出，但盡快送請總統公布本是國會運作常態。

過去立法院也有延緩送案前例，但大多是為了配合相關子法、配套法案而暫緩，如今立法院長韓國瑜 拍板同意，一旦立下慣例，未來是否代表召委都可因不滿立院三讀法律而要求暫緩送案？如此立院豈不是亂了套？

柯建銘揚言罷免 韓國瑜等人，韓等人如何接球將成觀察焦點。但明顯朝野除了舊恨，又添新仇，不僅有法律戰，還有議事攻防戰，也預告了國會在來年依舊熱鬧。