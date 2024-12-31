柯文哲交棒欽點黃國昌？白委：請他幫忙黨務非代理主席

民眾黨主席柯文哲（中）30日交保後，在妻子陳佩琪（右）等人陪同下步出北院，與聲援的民眾握手。（記者林俊良／攝影）

台北地檢署偵辦京華城等案，台北地方法院前天召開羈押庭時，民眾黨 主席柯文哲 表達有意請辭，並請立委黃國昌幫忙處理黨務。民眾黨內對柯上述談話解讀不一，民眾黨立委林國成昨天表示，柯文哲沒有欽點黃國昌，只是先請對方幫忙黨務，並非所謂的「代理主席」，不過，民眾黨會納入考慮。

針對柯文哲公開表達有意辭去民眾黨主席，民眾黨表示，柯文哲不希望因為政治迫害而影響黨務運作，「後續一切程序，依照本黨黨章進行，將盡速召開臨時中央委員會處理相關事宜。」

民眾黨中央委員會本周開會，雖然前立委蔡壁如先前動作頻頻，但目前仍以立委黃國昌接班呼聲最高。黨內人士觀察，儘管柯文哲請假至明年2月，不過已經數度表明有意請辭，包括是否要繼續挽留柯文哲、推派新任黨主席，民眾黨恐怕不得不面對。

林國成表示，柯文哲沒有欽點黃國昌，只是先請對方來幫忙，「黨有黨的規矩，今天不是誰來欽點，我們會把主席的看法列為重點。」

林國成說，民眾黨中央緊急應變小組有三位召集人，目前運作非常順暢，大家都有各自分工，黃國昌本來就是其中一位，屆時要由他單獨代理，或者是三位召集人共同承擔，仍然要交由黨內系統進行最後定奪。

民眾黨立委吳春城則表示，柯文哲沒有要黃國昌代理，只是先請他幫忙處理黨務，依照民眾黨的程序，如果主席請辭職務，需要透過黨員直選，沒有指定的問題，經過多數中央委員交換意見，大家一致認為還要再討論，未來還要進一步討論。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，北檢前天亮出底牌，只給柯文哲兩條路，不是羈押，就是辭職；他批評賴清德總統以威逼、脅迫的方式，破壞台灣民主憲政體制，民眾黨絕不屈服。

民眾黨立委黃珊珊也在臉書 發文，砲口對準北檢相關作為，「已經禁止和證人接觸和干涉，還說有串證、滅證之虞，不就更證明檢方證據不足、勉強起訴。說穿了，是不是辭掉黨主席才是真正的目的？」

黃國昌昨天在臉書發文表示，自己在台北地方法院旁聽羈押庭，庭訊內容讓他感到悲傷且憤怒，過去四個月北檢用抄家滅族式的辦案手法，傳喚民眾黨幾乎全黨上下80多位黨工，這種悖離常理的辦案手法意欲為何，如今終於真相大白。

黃國昌直言，台北地檢署親自向國人示範，什麼叫做政治辦案，檢察官何時有如此滔天的權力？不僅以辦案為由干預政黨事務，當庭用近乎脅迫的方式要柯文哲「不辭職就羈押」，已經關押四個月還不夠，繼續用這種惡毒手法逼迫柯文哲，台灣的司法何時淪落至此？