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「29億流向海外為還債」 沈慶京反咬檢逼迫他配合偵辦

記者蔣永佑／台北30日電
威京集團主席沈慶京29日坐著輪椅進入北院重開羈押庭。（記者侯永全／攝影）
威京集團主席沈慶京29日坐著輪椅進入北院重開羈押庭。（記者侯永全／攝影）

威京集團主席沈慶京因京華城案遭起訴圖利、行賄罪，台北地方法院昨重開羈押庭，檢方指出沈與同案被告、證人間串證行為，更揭露他有29億元(台幣，下同，約8835萬1333美元)資金流向海外；沈慶京則反控檢方以攸關上千家庭的整個威京集團營運，逼迫他配合偵辦。

法官一開始關心沈慶京身體健康，沈表示自己因泌尿系統問題導致排尿困難，羈押中住院、手術4次仍無法完全解決，27日一交保即住進台大醫院，昨天還是經醫生同意請假才能出庭。

檢察官指出，沈慶京在威京集團能輕易貫徹個人意志，影響同案很多尚在威京集團任職的證人，同時沈通訊監察結果顯示，他今年6月和8月間多次以手機、通訊軟體微信和同案被告應曉薇聯絡，要威京集團法務經理陳俊源催促應曉薇看資料才能多加發揮。

今年8月14日，沈慶京跟同案被告吳順民討論京華城案情，質疑大家口徑不同怎麼打仗？後來再透過中工獨董葛樹人，要柯文哲把相關簡訊刪光，這些都是串供行為。

檢方同時強調沈慶京有逃亡之虞，除搜索當天故意裝作不在家，想自後門落跑，今年1到8月出境高達31次，去年出境35次，且在中港澳都有巨額資金流動，光2021年11、12月就有29億元匯往港澳，甚至搜索前就已透過秘書籌措保釋金，稱以自己身價至少要2億元以上。

沈慶京則主張，自己和威京集團都是被害人，原本合法取得京華城容積率被時任副市長林欽榮拿掉，且整個集團疫情期間賠了800億，檢方上述的29億就是拿去還債。

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