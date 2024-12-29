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辭市政顧問選民眾黨主席？蔡壁如：單純不想給盧市長惹麻煩

記者游振昇／台中29日電
民眾黨前立委蔡壁如最近辭去台中市政府市政顧問一職，有網友質疑她想選黨主席，蔡壁如在臉書表明辭市政顧問想法。（取材自蔡壁如臉書）
民眾黨前立委蔡壁如最近辭去台中市政府市政顧問一職，有網友質疑她想選黨主席，蔡壁如在臉書表明辭市政顧問想法。（取材自蔡壁如臉書）

民眾黨前立委蔡壁如最近辭去台中市政府市政顧問一職，有網友質疑她想選黨主席，蔡壁如在臉書回應說，她辭市政顧問單純只是不想給台中市長盧秀燕惹麻煩，因為台中市民進黨議員每天鬧。

民眾黨主席柯文席被起訴求重刑當天，蔡壁如到廟裡上香，她說參拜在「祈求三官大帝還給民眾黨一個公道，還給柯主席一個清白」。

她說柯主席被起訴的消息讓人震撼，內心難免百感交集，作為民眾黨的一員，大家始終堅持「尊重司法，誠實面對」，相信真相自會水落石出。

她的臉書貼文有許多網友留言，有人挺她繼續在台中地方努力，也有人支持她選黨中央委員貢獻己力，也有網友質疑她辭台中市府顧問是想選黨主席。

蔡壁如在網友的留言處回應，「不是離職就是要選黨主席，離職純粹不想給盧市長惹麻煩，台中市民進黨議員每天鬧。」

蔡壁如最近接受媒體採訪時說，她將參選下屆中央委員，公務人員不能兼任政黨黨職，才向台中市政府請辭，她未來仍會耕耘台中海線，自己一樣住台中清水區，會走訪全台和黨員溝通；台中市長盧秀燕日前受訪時表示，蔡壁如對民眾黨有非常特殊感情，堅持請辭，尊重對方意願，已批准。

台中市人事處表示，蔡壁如顧問因個人生涯規畫已依規定提出書面辭呈，自12月25日辭市府顧問一職，台中市政府發布辭職令在案。

民眾黨 盧秀燕 臉書

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