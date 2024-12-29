冷眼集／高鐵南延政策轉彎 為延而延專業陪葬

時任行政院長蘇貞昌2019年視察台鐵六塊厝車站，拿著撞球桿，宣布高鐵南延到屏東定案。（本報資料照片）

高鐵南延案爭議多年，直到2019年拍板「左營方案」，如今卻「突然」發現左營方案有問題，一切都從頭來過。花了5年、上億元（台幣，下同）做的綜合規畫與環境影響評估全都打水漂，更別提高鐵南延效益如何了，交通部至今也未說清楚。

攸關國家發展的軌道建設宛如兒戲，也凸顯民進黨 政府漠視專業，僅做政治考量，導致如今惡果，政府先射箭再畫靶的決策方式，所付出的成本恐又是全民埋單。

2019年9月間，當年時任行政院長蘇貞昌視察台鐵 六塊厝車站，霸氣拿著撞球桿，在台上指指點點，宣布高鐵南延到屏東定案，還說高雄方案初估經費高達1200億元，「財務上應考慮整個社會成本」，且高雄鐵路地下化才剛完工，困難度太高、要拆太多房子。言下之意，即是屬意左營方案。

交通部也不負「蘇望」，在蘇貞昌宣布後不到一個月，原本被交通部審查委員認定財務可行性低而打回票的左營方案立刻起死回生，甚至事後還爆出未經交通部審查會審查委員同意就報行政院，違反審查程序，「聽命行事」的交通部，由上而下的政策指導，讓宛如橡皮圖章的審查委員陪著演出。

當年蘇貞昌的踐踏專業，果然左營方案經過多方評估後發現不可行，而當年蘇貞昌口中「拆太多房子」的高雄方案，又成了行政院口中「須拆除的房子較少」，在一切條件都不變的情況下，高雄案突然又敗部復活。交通部稱是按照不同程度技術評估的深入度，愈評估愈精準才能看出可行性，但這五年出現了什麼新技術嗎？潛盾工法更是早是軌道建設界成熟的技術。只是再次證明當初決策的粗糙，現在的轉彎，也看不出專業考量，不論是五年前或是五年後，決策都毫無品質可言。

更可議的是，高鐵南延改採高雄方案，路線卻幾乎與台鐵重疊，更遑論高鐵左營站到台鐵高雄車站，也早已有台鐵與高捷兩條軌道，高鐵究竟有無必要南延本身就已經是大問號，南延後還與台鐵路線幾乎九成重疊，卻未見交通部提出任何具體效益，說穿了，一切只是為延而延，賠上了專業，代價卻從未向全民說清楚。