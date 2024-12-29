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政院拍板高鐵南延翻案 挨批政治路線浪費公帑

台灣新聞組／高雄29日電
因鐵路地下化改建多年的高雄車站28日啟用，行政院長卓榮泰拍板高鐵南延屏東改採「高雄案」，讓車站周邊居民憂心交通黑暗期將重演。（記者劉學聖／攝影）
因鐵路地下化改建多年的高雄車站28日啟用，行政院長卓榮泰拍板高鐵南延屏東改採「高雄案」，讓車站周邊居民憂心交通黑暗期將重演。（記者劉學聖／攝影）

行政院長卓榮泰昨宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，在高雄車站增設高雄站，推翻今年1月核定的「左營案」，主要考量是運輸量能及行車安全，除5年來耗費上億元的規畫評估歸零，高雄車站周邊將面臨拆遷和交通黑暗期的「二次傷害」，決策品質遭質疑。

成大交管系主任鄭永祥批評，當年行政院選定左營方案時，外界就有許多疑慮，如今竟要從頭來過；國家重大建設應有更長遠視野，不該只求快且短效方案，希望未來回到專業考量，少一點政治。

交通部鐵道局最新規畫，高鐵將沿高雄鐵路地下化路廊，經高雄車站延伸至屏東六塊厝設站，全長約25.9公里，興建經費估逾千億元，路線則與台鐵幾乎重疊。

2019年時任行政院長蘇貞昌拍板「左營案」後，交通部耗資上億元、約5年進行綜合規畫及環境評估，今年1月已由行政院核定。如今卓揆拍板改為「高雄案」，形同一切都要從頭來過，恐再付出龐大成本。

卓榮泰昨參加高雄車站天棚啟用典禮時，宣布高鐵南延屏東改採「高雄案」。他說，很多鄉親原本希望走左營線，但考量運輸量能要增加、行車要安全順暢，不得不改變原來想法。

卓榮泰表示，高鐵若行經仁武工業區會經過石化廠，安全堪虞，加上交叉路徑引發的技術性問題，營運風險急劇升高，才決定調整計畫。鐵道局表示，將與高雄市府成立規畫工作平台，盡速啟動後續綜合規畫及環評作業，但光是二階環評恐要三至四年才能核定。

高鐵延伸屏東方案再變，地方譁然，爭取高鐵到屏東聯盟表示，之前左營方案政府已決策錯誤，現在決定高雄方案也急就章，恐淪為失敗決策2.0，而高鐵延伸屏東六塊厝跟台鐵現有路線平行，重複建設只是衝擊台鐵運量及債留子孫，應延伸至潮州以南才有利發展。

爭取高鐵到屏東聯盟召集人蘇穩中認為，高鐵不是捷運，政府不該一錯再錯，應透過更嚴謹討論、更好的決策品質，延伸到更適合帶動屏東發展的屏東潮州地區才對。他說，未來高鐵若要繼續東延至台東，就不該由高雄接到屏東六塊厝，而應到潮州以南，才有利未來串聯環島。

聯盟也在臉書發文，要屏東縣長周春米向縣民道歉。聯盟指出，前縣長潘孟安當初不斷施壓行政院，讓不成熟的「政治路線」（左營—六塊厝案）定案，結果預算沒花在刀口上，浪費人民無數納稅錢，現任縣長沒對路線改變而道歉，竟跟著高雄「喊燒（附和之意）」，說是遲來正義，令人傻眼。

高鐵南延屏東 改經高雄車站 製表／周湘芸
高鐵南延屏東 改經高雄車站 製表／周湘芸

台鐵 卓榮泰 預算

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