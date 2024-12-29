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柯文哲交保檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁

記者蔣永佑／台北29日電
民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，28日出門面對媒體提問，不發一語。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，28日出門面對媒體提問，不發一語。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，上周遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄等罪起訴，台北地方法院27日凌晨裁定，羈押中5名被告交保，北檢立即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告，台灣高等法院今裁定發回北院更裁。

抗告卷宗前天深夜11時送進高院，分案後由法官潘怡華抽中，行政庭長王屏夏為合議庭審判長，合議庭昨天早上開始閱卷，經過近一天書面審理，今天上午9時公告裁定結果。

此次北檢對柯文哲等人提出抗告，理由主要也聚焦於逃亡。法界人士坦言，起訴移審後檢察官是否能提抗告，至今有不同見解，有法官認為既然被告移審、案件繫屬法院，被告在審理中就是法院的人，無檢察官置喙餘地，但檢察官主張本身也是案件當事人，仍有抗告救濟權利。

檢方指出，法院所裁定的羈押替代措施，不足以擔保羈押必要性發生之可能，「且無附加科技設備監控等配套措施」，即交保後，仍有逃亡、勾串滅證之虞。而不對彭振聲交保裁定抗告，是因彭在偵查中認罪，接押庭時向法官允諾不會翻供。

實務上，起訴移審後人犯經法院釋放，檢方再提抗告案例並不多，普通案件下，檢方大多摸摸鼻子放棄，但柯文哲涉貪案高度矚目，加上充滿政治色彩，檢方自然不願退讓半步，傾全力主張人犯應羈押，就算抗告翻盤機率不高，仍會有動作。

柯文哲交保第二天，昨天下午出門神態輕鬆，前往委任律師鄭深元的律師事務所，沙盤推演攻防對策，經過約兩小時後，柯文哲從事務所出來，被問及「會擔心抗告成功嗎」等問題，柯文哲均沒有回應。

民眾黨昨天批評，檢方用空洞無力、東拼西湊的方式，在全國面前上演政治辦案戲碼，重創司法威信。

民眾黨指出，柯文哲深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓民眾黨陷入危機。而過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯文哲帶走，日前接押庭上，柯文哲明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。

柯文哲 民眾黨 高院

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