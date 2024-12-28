藍白聯手 揭弊者保護法三讀 公務員洩身分可關5年

立法院會27日三讀通過公益揭弊者保護法，若公務員無故洩漏揭弊者身分，處六個月以上、五年以下有期徒刑。（記者陳正興／攝影）

立法院會昨三讀通過「公益揭弊者保護法」，明定若公務員無故洩漏揭弊者身分者，處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科30萬元台幣（約9100美元）以下罰金；非公務員則處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬台幣以下罰金。

為鼓勵揭弊，三讀條文也明訂，因揭弊者之揭弊查獲不法事實者，應給與獎金，發給標準由主管機關定之。

這項立法，朝野對法案名稱要採「揭弊者保護法」或「公益揭弊者保護法」，無法達成共識。昨院會表決時，民眾黨 版本僅獲民眾黨八席立委贊成，國民黨 立委改支持自己版本，最終藍營以多數通過法案名稱「公益揭弊者保護法」。

三讀條文明定，「弊案」是指公務員或政府機關構、受政府控制的事業、團體或機構的人員，涉犯刑法瀆職罪章、貪污治罪條例、違反公職人員利益衝突迴避法得處以罰鍰，或是違反法官法、營業秘密法、洗錢防制法、反滲透法等八款犯罪或違法行為。

受理揭弊機關則包括，公部門的政府機關構主管、首長等，或國營事業、受政府控制的事業、團體或機構的主管、負責人等，以及檢察、司法警察、目的事業主管機關，或是監察院及政風機構。