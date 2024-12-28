新聞評論／洩密+臆測 北檢公信力 隨柯文哲誠信陪葬

民眾黨主席柯文哲（中）交保，檢方未能揪出柯文哲的收賄金流，偵辦過程又對特定綠媒不斷洩密，也讓北檢的公信大受損傷。（記者曾吉松／攝影）

歷經近4個月羈押，台北地檢署以收賄等4大罪起訴民眾黨 主席柯文哲 ，具體求刑28年半；隨後，北院裁定他以3000萬元（台幣，下同，約91萬美元）的巨額交保。檢方起訴書中，詳述了柯文哲和黨內諸多令人不齒的政商勾串及募資手法，但同時也充滿臆測和推論，乃至與案情無關的「政治故事」。檢方未能一刀畢命地揪出柯文哲的收賄金流，偵辦過程又對特定綠媒不斷洩密，也讓北檢的公信大受損傷。

柯文哲的4大案，包括了奉送京華城容積率收賄，及處理民眾黨政治獻金涉及圖利、公益侵占和背信等罪。在京華城案的收賄圖利部分，柯文哲究竟收了沈慶京多少賄款，檢方語焉不詳。北檢僅以柯文哲行動硬碟記載的「小沈-1500」，和7筆合計210萬元的政治獻金帶過，證據力顯然太過薄弱。

在「小沈-1500」部分，檢方試圖以同一硬碟中其他並列資料也都有收錢的事實，證明這筆紀錄確是「柯文哲收了沈慶京1500萬元」。然而，同案被告議員應曉薇收賄超過5000萬元，身為市長的柯文哲收賄卻僅1700多萬元，顯不合理。以其他並列資料佐證，充其量只算是「推論」，檢方其實未查獲「金流」。然後，檢方便將所有案情無法釐清部分，全推給潛逃國外的柯文哲秘書「橘子」許芷瑜。

柯文哲處理政治獻金之混亂，從起訴書的描述看，堪稱是「一攤爛帳」。其中，既有政治獻金未入民眾黨帳戶者，又有開公司和基金會供金流進出者，更把「政黨募款演唱會」和「個人營利演唱會」混為一談。甚至，還有人直接在台北市長辦公室、柯文哲寓所地下停車場交付政治獻金，都荒謬絕倫。無論最後判決如何，這一樁樁政商黑箱交易的醜態，柯文哲「白袍染黑」再也無法洗白。

對於相關指控，柯文哲和民眾黨一概否認，並反控北檢政治迫害、雙重標準，這未免避重就輕。但檢視司法偵辦過程，確實有諸多可議之處。例如，在「偵查不公開」原則下，卻屢屢有各種訊息及細節外洩給綠媒，用來炒作帶風向。經輿論一再批評，北檢仍照洩不誤，若非已不在乎司法公信，就是奉承政治高層授意，是惡質的政治操作。

再看檢方起訴書內容，並非純粹就柯文哲犯罪舉證，而像是「柯文哲從政黑資料揭密」。例如，特別將柯文哲行動硬碟中自稱「朕」、「朕是雍正皇帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等資料公開；試問，這與案件本身何干？又如，描述柯文哲對公務員「丟筆怒斥永不錄用」情狀，是否在跟進最近的「反霸凌風潮」？包括揭露柯文哲延攬財團二、三代進入市長室實習，及總統大選失利後推動「傅冬菊計畫」，要使政商界支持民眾黨。這些內幕，固有助「醜化」柯文哲形象，但難道是為了遮掩檢方追查金流不力的窘境，否則有何必要在起訴中渲染政壇八卦？

「清廉」和「透明」是柯文哲從政標舉的大旗，但京華城案和政治獻金案讓柯文哲的「清廉」蒙塵，起訴書所詳述政治醜態，則讓柯文哲自詡的「透明」變成黑色笑話。如此貪婪無狀之行徑，一般民眾聞之反胃，柯文哲如何繼續在政壇立足？

柯文哲的政治生命或已黯淡，但北檢偵辦此案的諸多踰越行徑，其實也是將自己薄弱的公信力與之陪葬。柯文哲遭起訴後，民進黨 第一時間呼喚「小草回頭」，更證明綠營、綠媒和北檢的「合作無間」。柯文哲被譏「1年走完阿扁10年路」，而民進黨權力一把抓的醜態，又何嘗不是「8年走完國民黨40年的路」？