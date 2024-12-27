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「朕.doc」柯硬碟檔案自比雍正帝 載「金錢之交付」

台灣新聞組╱綜合27日電

台北地檢署為偵查柯與威京集團主席沈慶京的行賄、收賄關係，在搜索取得的柯文哲硬碟檔案中，其中一個名為「朕.doc」的資料夾記載：「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。檢方也從硬碟中取得記載柯收受各方款項的紀錄。

台北地檢署表示，由柯文哲使用的「A1-37」行動硬碟內存「工作簿」的檔案，內容記載姓名、數字、公司、用途、經理人的各列內容，經查證得知是「金錢之交付」，用途欄為空白者，則都是現金交付。

檢方曾舉基隆市副市長邱佩琳的筆錄詢問柯，柯回「如果邱佩琳說我有收，那我就是有收到這些錢」，認為柯在硬碟內記下的是金錢交付，與沈有關的紀錄是賄款。檢方也因此認定，所謂「工作簿」是柯親自製作、記載而收受資金的帳簿。

根據起訴書記載，查扣柯文哲的硬碟中有大量檔案，其中在「家訓」資料夾進入第五層目錄，內有廿九個檔案，開啟「朕.doc」，可看到「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。

「家訓」資料夾，開啟「上諭.doc」可看到「一、朕不是明朝萬曆皇帝。」「二、 廷議制度。」再開啟「台北市長」資料夾，內有「人事」、「大事」、「中國大陸」等資料夾。

自「2016」資料夾進入第五層目錄，開啟「滿意度的建議.docx」，可看到「長官不要把聰明、智慧掛在嘴邊。沒有下屬會喜歡整天誇自己的長官，那叫自戀，把別人當笨蛋」等內容。

開啟「2020」資料夾進入第四層目錄，內有二個檔案，在一個有關民調檢討報告中 ，可看到「很多人勸老闆不要亂發脾氣」、「不要再說1450，請說某些社群」等內容。還有「銘記自己優、弱點，尤其目前弱點主要有三點，大巨蛋、敬老金及反商」。

「立法院」資料夾檔案中，記載「小黨要經過二、三次的全國大選，確認自己的路線，初期一定是辛苦的，要能熬過這段時間的辛苦。找到自己的論述路線，才能長大，茁壯」。

柯文哲 民調

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