民進黨欲擋三大修法 學者：閣揆副署權是制衡總統 非立院

立法院三讀通過選罷法等修正案，賴清德總統21日表示，法案未經充分討論、無視民意，沒收民主國家的權力分立。圖為賴總統21日出席「2024第二屆台灣真英雄」頒獎典禮。（記者林俊良／攝影）

立法院三讀修正選罷法、憲法訴訟法與財劃法，綠營府院黨將窮盡一切救濟手段，任何可能性都不排除。但隨著憲法法庭停擺，民進黨 內正盤算除釋憲外的三種救濟路徑，包括「行政院長不副署」、「行政院長提出覆議案」，或「總統不公布法律」，不過東吳大學政治系教授蘇子喬說，三種路徑恐都走不通，且按目前制度看，民進黨在制度上幾無出路。

蘇子喬說，行政院長副署權是對總統制衡的權力，不是對立法院，是總統公布法律、發布命令，需要行政院長副署，如果行政院長不副署即不生效力。這個設計是因台灣為雙首長制，故當時設計行政院長有副署權，制衡總統行為，完全不是用在制衡立法院。

蘇子喬說，行政院提覆議案，在現在國會席次也難通過，提覆議案只是表示對法案的反對，向支持的民眾宣示。藍白沒有動機提不信任案，若不信任案通過，總統便有權力解散國會，以現行制度而言，倒閣跟解散國會掛在一起，會造成兩件事情都不會發生。

蘇子喬表示，總統不能不公布法律，歷年來從未發生過總統不公布法律，再怎麼認定違憲都是如此。前總統陳水扁 面對三一九偵調會條例，此條例是調查陳水扁本身，都必須公布。現在的做法是，總統會在公布的文件裡，加註該法違憲，將來要聲請釋憲，例如今年立法院職權行使法修法時，賴清德 總統即有加註此類文字。

至於文官體制是否可以針對法律行使「抵抗權」，蘇子喬表示，這是民進黨在陳水扁執政時期創下的惡例，「行政部門對惡法有抵抗權」此說法在憲法學界不被承認，因為抵抗權是人民對國家的抵抗權，不會是文官或行政部門對惡法的抵抗權，制度上公務員須依法行政。