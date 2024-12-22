卓榮泰：若按照財劃修法 未來地方政府要自己面對天災

行政院長卓榮泰21日到花蓮視察表示，地震來臨，地方政府要自己非常勇敢去面對。（記者王燕華／攝影）

台灣立法院20日三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正案，賴清德 總統21日表示，法案未經充分討論、無視民意，沒收民主國家的權力分立，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」；行政院長卓榮泰 說，相關法案窒礙難行，將依照憲法所賦予的權力，捍衛憲政秩序。

針對新通過的財劃法修正案，財政部初步試算結果，中央將多釋出3753億元台幣（約113.87億美元）給地方。卓榮泰說，未來颱風，行政院沒能力到各個地方，地震 來臨，地方政府要自己非常勇敢去面對，各種建設勢必中途停擺，他不願意發生這樣的事情，但中央政府的國庫會變成空虛，地方政府的執行如果是跨縣市、跨年度將如何因應？

對此，國民黨花蓮縣議會黨團總召吳東昇批，院長的說法當然是恐嚇，恐嚇的是全國國民，中央不只想獨裁，還想用稅收分配來挾持恐嚇地方百姓，「這不是中央把持財政的戒嚴論嗎？」

桃園市長張善政說，自己擔任行政院長時，台南2016年發生強烈地震，大家看到救災是全台灣、全國一體，沒有分中央、地方，沒有藍綠。台北市長蔣萬安也表示，照顧人民、服務民眾是政府天職，面對各項災害不分縣市鄉鎮、不分黨派，盼中央與地方秉持此信念來應對各項挑戰。

台南市長黃偉哲說，卓榮泰的說法只是點出「巧婦難為無米之炊」的事實，在野黨掠奪中央行政部門的資源，修法後中央經費大幅減少，未來天災來襲時，中央恐無法給予地方足夠的農損補助、災損修復經費。