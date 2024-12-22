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冷眼集／藍白三大修法 哪一項違反民主精神？

記者周佑政

選罷法、憲法訴訟法、財劃法闖關成功，府院重話批評國會沒收、違背民主。但賴清德政府必須思考三個層次的問題，包括是否做到服從多數與溝通妥協的民主真諦、三大修法哪一項違反民主精神、為何「青鳥」行動無法激起多數民意認同。

民主政治的核心精神是少數服從多數、多數尊重少數，而溝通與妥協也是政治的藝術。過去八年，民進黨仗著國會多數，輾壓在野黨；而今民進黨朝小野大，國會表決不敵藍白，但仍透過龐大的「行政力量」，推翻多數通過的法案，國會改革法案幾乎全數條文被宣告違憲就是顯例；這與民主精神是否相違背，社會自有公評。

回到這次修正的三項法案，選罷法規定未來連署須附身分證影本，這是避免死亡連署、幽靈連署，過去民進黨立委也曾提案修法，何來違背民主、窒礙難行？

憲法訴訟法修法，未來違憲宣告的大法官人數不得低於九人，這項修法的關鍵，在於過去不論藍綠誰執政都會出現「藍色大法官」、「綠色大法官」；修法加嚴違憲審查同意門檻，就是避免少數「政治大法官」影響民主憲政制度的運作。

反對財劃法修正民進黨更是難以自圓其說，民進黨在野時不斷疾呼修法，如今國會多數修法，綠營跳出來反對、批評，民眾難以理解。

至於「青鳥」抗爭為何不容易引發社會共鳴，原因是民進黨從上而下，都不斷刻意與青鳥「連結」，人民並不認為這是單純的公民運動。這次立院審議法案，民進黨作為執政黨，黨公職卻鼓動抗爭群眾，試問若最後真的演變為流血衝突，執政黨結合青鳥衝撞象徵民意殿堂的國會，這才是對民主的最大諷刺。

在少數執政、朝小野大的現實困境中，從賴總統、卓揆到民進黨立委，都必須深思民主的核心精神到底為何，若只是一味地「政治思考」、選擇持續對抗在野黨，未來的政局恐怕會更加動盪。

民進黨 大法官 民運

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