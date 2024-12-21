我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

新聞評論／搧動上街暴動 賴政府再向尹錫悅戒嚴致敬

重磅快評
立法院會20日處理選罷法等法案，場外聚集「青鳥」陳抗群眾，一度衝撞警方，試圖衝入立法院。（記者陳正興／攝影）
立法院會20日處理選罷法等法案，場外聚集「青鳥」陳抗群眾，一度衝撞警方，試圖衝入立法院。（記者陳正興／攝影）

南韓戒嚴引爆政經危機。這兩天受美國聯準會利率決策影響，台韓股市同步走跌，位居亞洲末段，股匯雙挫。但昨亞洲唯獨台股劇烈下殺，重跌幅度高居亞洲之冠。台韓兩市震盪原因不同，但巧的是，賴清德發動夜襲立院阻擋開會，召喚青鳥衝進國會，引起國會戒嚴爭議。政經情勢動盪，有如賴政府再次向尹錫悅戒嚴致敬。

賴政府帶頭作亂，鼓動暴民政治，台北股市重跌，不知是否反映投資者對台灣政經情勢失去信心。民進黨萬年總召柯建銘形容破窗是「島嶼天光再現」。諷刺的是，十年前民進黨在野，支持學生翻牆，要求制定監督服貿協議的法律。十年後，民進黨執政，依然翻牆入立院，鼓動年輕人衝進國會，卻是為執政者作馬前卒攻擊國會。賴清德愛將、不分區男一號沈伯洋鼓動青鳥拆鐵馬，高喊「我們必須衝過去」。卓榮泰作為行政院長，竟對違法群眾表示感佩，形同支持暴動。

尹錫悅聲稱守護自由憲政體制，宣布戒嚴。賴清德學會這套「民主話術」。日前他在臉書表示，期許人民一票一票選出的國會以理性，「遵循民主程序、落實實質討論的精神，處理各項議事與法案」，結果這篇po文竟是進攻國會的動員令。

綠委夜半破窗進入議場，用三秒膠和機車鎖鎖大門，黨團書記長蔡易餘稱「迫不得已」，「國民黨要把國會香港化」。這就是賴清德所說的理性、民主程序？如果國會被香港化，賴清德豈不是「台灣特首」？民進黨失去論述能力，只剩下扣紅帽、耍流氓的低級伎倆，和街頭屁孩並無差別。

民進黨杯葛三項修法，聲稱是為守護憲法與人民罷免權，並對抗藍白毀壞國家財政。實情是，執政黨將憲法法庭黨派化，對抗在野透過立法的監督作為。因此杯葛憲訴法修法，提高憲法法庭決議與暫時處分裁定的門檻。在選罷法修法部分，執政黨為扭轉朝小野大，要在明年發動大罷免作掉對手，因此反對藍白加高罷免門檻。

至於財劃修正，綠營指控藍白要從國庫搬錢，但中央長期集錢集權現象，賴清德在台南執政時就批為惡法，怎麼輪到自己作總統，就改口肯定「現行法律相對穩定」？政院不提修法版本，只為掌握地方財源，左右地方自治。政院若有心解決問題，大可提案協商，卻寧可打砸國會，保護執政利益。

吳思瑤指控藍白是「多數獨裁」，扭曲民主最起碼的多數決，粉飾民進黨「少數獨裁」。說穿了，就是怕在野黨修法修成人民作主，偏偏要渲染成「亡國在即」，恐嚇人民。有這樣糟蹋民主，搧動年輕人上街暴動的執政黨，還有多少人相信，他們能確保安定發展經濟？

南韓宣布戒嚴不到一夜，嚇壞國際投資者，政局動盪，川普也不願與韓國政府接觸。賴清德有把握這樣鬧下去，還有多少「民主同盟」願和台灣站在一起，力挺暴民政治？

賴清德 民進黨 戒嚴

上一則

宣告違憲不得低於9人 司院：憲法法庭恐難運作

下一則

新聞眼／指柯文哲「辭職生效」 法官「搶話」撈過界

延伸閱讀

立院三讀三法案 賴清德：無視民意、悖離人民作主真諦

立院三讀三法案 賴清德：無視民意、悖離人民作主真諦
砸碎民主…綠委砸窗破門占立院主席台 民眾黨要賴清德道歉

砸碎民主…綠委砸窗破門占立院主席台 民眾黨要賴清德道歉
洩漏總統行程…保六警官解編遭押 府：危國安絕不寬貸

洩漏總統行程…保六警官解編遭押 府：危國安絕不寬貸
扁朝大將馬永成回鍋 藍委：賴政府將更鷹派

扁朝大將馬永成回鍋 藍委：賴政府將更鷹派

熱門新聞

澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16
蕭彤雯（右）顧老六年，「媽媽規律服藥、能吃會笑，現在的我是六年來最好的時刻。」(圖／蕭彤雯提供)

伴母6年終於不再生氣 台主播蕭彤雯：媽媽是我最大的孩子

2024-12-13 21:09

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了