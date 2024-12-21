綠破窗闖議場 藍搶回主席台 選罷、憲訴、財劃法三讀通過

國民黨團20日力拚三大爭議法案三讀，國民黨立委為了奪回被綠委占領的主席台，雙方爆發 肢體衝突，最終藍委花了13分鐘成功清場。（記者葉信菉／攝影

民進黨前一晚破窗闖入立法院議場，相隔12小時後，國民黨 搶回主席台，朝野拚殺後，最終《選罷法》、《憲法訴訟法》成功三讀通過，《財劃法》也趕在散會前完成三讀。在野陣營稱符合人民期待，綠營則怒批藍白「毀憲亂政」。

立法院會昨三讀通過憲法訴訟法修正案，大法官 「現有總額」改為「法定總額」固定15人，此外參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。目前僅剩八名大法官，若下周大法官人事同意權無人過關，等同憲法法庭將無法運作。

憲法訴訟法修正案第四條，民眾黨團修正動議及國民黨團再修正，大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。

國民黨立委李彥秀說，大法官是民主政治的最後一道防線，這次憲訴法修正有兩層重要的意義，第一是更嚴謹的釋憲門檻，避免具有多元性、民主正當性的法律輕易失效。第二是對大法官釋憲結果的公信力更為加強，避免出現少數大法官，就決定影響社會重大的解釋案。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，憲訴法沒有經過半次朝野協商，國民黨跟民眾黨在最後一刻才端出條文修正動議，把立院政治黑手伸入憲法法庭，民進黨團嚴正反對違憲法案。

財政收支劃分法昨天也完成三讀。國民黨團提出再修正動議，把原版本的所得稅收入25%降為11%，中央原先需多分給地方5700多億(台幣，下同，約174.6億美元)，降為3000多億，經計算約可替地方政府增加3000多億元的預算，且也取消首都稅3%。

財劃法自1999年1月25日修正公布後，已逾25年未修正，行政院曾於2002年、2007年、2008年、2010年、2012年，五度向立法院提案，朝野各黨曾多次提出修正草案，卻無法達成修法共識，致屆期滿而不續審，未獲通過。

選罷法部分條文昨三讀修正，未來罷免 案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處五年以下有期徒刑、拘役或科100萬元以下罰金。