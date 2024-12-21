綠破窗闖議場 藍搶回主席台 選罷、憲訴、財劃法三讀通過
民進黨前一晚破窗闖入立法院議場，相隔12小時後，國民黨搶回主席台，朝野拚殺後，最終《選罷法》、《憲法訴訟法》成功三讀通過，《財劃法》也趕在散會前完成三讀。在野陣營稱符合人民期待，綠營則怒批藍白「毀憲亂政」。
立法院會昨三讀通過憲法訴訟法修正案，大法官「現有總額」改為「法定總額」固定15人，此外參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。目前僅剩八名大法官，若下周大法官人事同意權無人過關，等同憲法法庭將無法運作。
憲法訴訟法修正案第四條，民眾黨團修正動議及國民黨團再修正，大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。
國民黨立委李彥秀說，大法官是民主政治的最後一道防線，這次憲訴法修正有兩層重要的意義，第一是更嚴謹的釋憲門檻，避免具有多元性、民主正當性的法律輕易失效。第二是對大法官釋憲結果的公信力更為加強，避免出現少數大法官，就決定影響社會重大的解釋案。
民進黨團幹事長吳思瑤表示，憲訴法沒有經過半次朝野協商，國民黨跟民眾黨在最後一刻才端出條文修正動議，把立院政治黑手伸入憲法法庭，民進黨團嚴正反對違憲法案。
財政收支劃分法昨天也完成三讀。國民黨團提出再修正動議，把原版本的所得稅收入25%降為11%，中央原先需多分給地方5700多億(台幣，下同，約174.6億美元)，降為3000多億，經計算約可替地方政府增加3000多億元的預算，且也取消首都稅3%。
財劃法自1999年1月25日修正公布後，已逾25年未修正，行政院曾於2002年、2007年、2008年、2010年、2012年，五度向立法院提案，朝野各黨曾多次提出修正草案，卻無法達成修法共識，致屆期滿而不續審，未獲通過。
選罷法部分條文昨三讀修正，未來罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處五年以下有期徒刑、拘役或科100萬元以下罰金。
內政部表示，罷免提議及連署應附國民身分證正、反面影本，恐造成有心人士藉罷免名義非法蒐集民眾個資，若該等資料保管不慎而外流，均可能造成民眾隱私及財產侵害；此次修法在社會沒有共識下加嚴罷免提議及連署條件，將影響民眾參與罷免案提議及連署意願，限制人民行使罷免權。未來罷免案提出可能極低，深表遺憾。
上一則
立院大亂鬥 綠上演太陽花 激怒藍火車對撞
下一則
FB留言