我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

立院大亂鬥 綠上演太陽花 激怒藍火車對撞

記者 唐筱恬
國民黨團20日力拚三大爭議法案三讀，國民黨立委為了奪回被綠委占領的主席台，雙方爆發肢體衝突，最終藍委花了13分鐘成功清場。（記者葉信菉／攝影）
國民黨團20日力拚三大爭議法案三讀，國民黨立委為了奪回被綠委占領的主席台，雙方爆發肢體衝突，最終藍委花了13分鐘成功清場。（記者葉信菉／攝影）

國民黨團本周二發起夜宿議場行動，不料19日晚遭綠營突襲破窗占領議場，隔天藍營不忍了強勢清理戰場，還一口氣過關選罷法、憲法訴訟法、財劃法等案。據了解，民進黨團總召柯建銘事前曾透過立法院長韓國瑜，聯繫上國民黨主席朱立倫談條件，但綠委突襲攻占並封鎖議場後，藍委被激怒、群情憤慨，決定寸土不讓，挑燈夜戰一路闖關法案。

選罷法修正案在立法院爭議已久，20日排定在院會處理的修正條文是罷免連署須檢附身分證影本，藍委為力拚二、三讀，早在本周二起就輪班在寒風中夜宿議場，豈料綠委19日晚上演「太陽花學運」攻占議場戲碼，深夜破窗而入，還用三秒膠、機車大鎖等器材封住議場多個入口，讓被插隊的藍委氣炸了。

據了解，柯建銘19日晚發動拖延戰術，找上韓國瑜斡旋此事，希望20日院會只過選罷法一案就好，韓國瑜也幫忙柯聯繫上朱立倫，朱立倫表示必須經過國民黨團同意才行；但國民黨團發現，柯建銘一邊想談、一邊還發動助理夜守議場，朝野毫無信任，拒絕綠營協商。

韓國瑜、朱立倫兩人一度採開放態度，不過藍委強力主張「選罷法、憲法訴訟法」兩者不能脫鉤，如果選罷法好不容易三讀通過，但又被民進黨拿去釋憲，大家都白忙一場，因此底線就是兩法要一起過。

而藍綠也毫無共識的財劃法，據了解，柯建銘私下要求能否給財政部門四到六個月提版本再過關，但朱立倫已下軍令，一定要在本會期過關，藍委希望傷害降到最低，「不想靠打架過關」，決定一不做、二不休，全部同日一起闖關。

藍委私下表示，民進黨一不滿意就霸占主席台，「我們也是被逼上梁山」，還有立委在韓國瑜面前邊說邊掉淚，希望韓國瑜「這次要硬起來，開會到底」，要主持公道重建國會新秩序。藍綠20日「火車對撞」歷經數波肢體衝突，雙方都傷兵累累，也再刷新國會衝突紀錄。

韓國瑜 國民黨 民進黨

上一則

新聞眼／指柯文哲「辭職生效」 法官「搶話」撈過界

下一則

綠破窗闖議場 藍搶回主席台 選罷、憲訴、財劃法三讀通過

延伸閱讀

韓國瑜代表團出席川普就職典禮 美媒分析：凸顯台灣的不安感

韓國瑜代表團出席川普就職典禮 美媒分析：凸顯台灣的不安感
可望參加川普就職典禮 賴清德祝韓國瑜「一路順風」

可望參加川普就職典禮 賴清德祝韓國瑜「一路順風」
昔為「韓粉」 韓國瑜與妻女現身瓊瑤告別式

昔為「韓粉」 韓國瑜與妻女現身瓊瑤告別式
韓國瑜將率團賀川普就職 賴清德「悄悄話」祝一路順風

韓國瑜將率團賀川普就職 賴清德「悄悄話」祝一路順風

熱門新聞

澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16
蕭彤雯（右）顧老六年，「媽媽規律服藥、能吃會笑，現在的我是六年來最好的時刻。」(圖／蕭彤雯提供)

伴母6年終於不再生氣 台主播蕭彤雯：媽媽是我最大的孩子

2024-12-13 21:09

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了