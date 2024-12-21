立院大亂鬥 綠上演太陽花 激怒藍火車對撞

國民黨團20日力拚三大爭議法案三讀，國民黨立委為了奪回被綠委占領的主席台，雙方爆發肢體衝突，最終藍委花了13分鐘成功清場。（記者葉信菉／攝影）

國民黨 團本周二發起夜宿議場行動，不料19日晚遭綠營突襲破窗占領議場，隔天藍營不忍了強勢清理戰場，還一口氣過關選罷法、憲法訴訟法、財劃法等案。據了解，民進黨 團總召柯建銘事前曾透過立法院長韓國瑜 ，聯繫上國民黨主席朱立倫談條件，但綠委突襲攻占並封鎖議場後，藍委被激怒、群情憤慨，決定寸土不讓，挑燈夜戰一路闖關法案。

選罷法修正案在立法院爭議已久，20日排定在院會處理的修正條文是罷免連署須檢附身分證影本，藍委為力拚二、三讀，早在本周二起就輪班在寒風中夜宿議場，豈料綠委19日晚上演「太陽花學運」攻占議場戲碼，深夜破窗而入，還用三秒膠、機車大鎖等器材封住議場多個入口，讓被插隊的藍委氣炸了。

據了解，柯建銘19日晚發動拖延戰術，找上韓國瑜斡旋此事，希望20日院會只過選罷法一案就好，韓國瑜也幫忙柯聯繫上朱立倫，朱立倫表示必須經過國民黨團同意才行；但國民黨團發現，柯建銘一邊想談、一邊還發動助理夜守議場，朝野毫無信任，拒絕綠營協商。

韓國瑜、朱立倫兩人一度採開放態度，不過藍委強力主張「選罷法、憲法訴訟法」兩者不能脫鉤，如果選罷法好不容易三讀通過，但又被民進黨拿去釋憲，大家都白忙一場，因此底線就是兩法要一起過。

而藍綠也毫無共識的財劃法，據了解，柯建銘私下要求能否給財政部門四到六個月提版本再過關，但朱立倫已下軍令，一定要在本會期過關，藍委希望傷害降到最低，「不想靠打架過關」，決定一不做、二不休，全部同日一起闖關。

藍委私下表示，民進黨一不滿意就霸占主席台，「我們也是被逼上梁山」，還有立委在韓國瑜面前邊說邊掉淚，希望韓國瑜「這次要硬起來，開會到底」，要主持公道重建國會新秩序。藍綠20日「火車對撞」歷經數波肢體衝突，雙方都傷兵累累，也再刷新國會衝突紀錄。