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考試院長、副院長人事案過關 試委柯麗鈴遭在野封殺

台灣新聞組／台北18日電
立法院會17日進行考試院人事同意權案記名表決，國民黨團總召傅崐萁（中）率黨籍立委投票。(記者曾吉松／攝影)
立法院會17日進行考試院人事同意權案記名表決，國民黨團總召傅崐萁（中）率黨籍立委投票。(記者曾吉松／攝影)

立法院昨日進行考試院人事同意權案投票，考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔分別以59票、112張同意票過半，順利通過立院審查；另7位考試委員部分，僅有被提名人柯麗鈴在藍白合力封殺下，未取得過半票數同意票落馬，其餘6被提名人均獲得過半同意票，將順利出任考試委員。

考委人事案結果出爐後，賴清德總統在考試院表示，感謝立法院長韓國瑜率不分黨派的立委完成審查工作。總統府發言人郭雅慧說，賴總統期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院於20日赴任，至於未獲同意的遺缺是否補提名？將視實務運作狀況所審慎評估。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，立法院歷經公聽會、委員會詢答後，昨進行考試院人事同意權案投票。

立法院開票結果，周弘憲、許舒翔獲過半同意票，另7名考試委員，國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前考試委員王秀紅均獲112張同意票；前銓敘部常務次長呂秋慧獲111張同意票；現任考委伊萬．納威獲104張同意票，均過半通過審查。僅教育部前部長葉俊榮之妻、最高檢察署檢察官柯麗鈴，獲51張同意票，沒超過半數同意門檻，未能出任考委。

投票過程，藍白立院黨團各封殺2位被提名人，國民黨立院黨團封殺周弘憲、柯麗鈴，民眾黨立院黨團則封殺伊萬．納威、柯麗鈴。藍白都發生零星插曲，民眾黨立委黃珊珊將柯麗鈴蓋成無效票遭黨開罰，國民黨立委邱若華、黃仁，無黨籍立委陳超明也投錯票，但未影響最後結果。

新任委員將在12月20日就任，並於同日下午即召開考試院會。

拚20日闖關選罷法，國民黨團18日晚於議場前紮營，展開64小時夜宿行動。(記者曾...
拚20日闖關選罷法，國民黨團18日晚於議場前紮營，展開64小時夜宿行動。(記者曾吉松／攝影)

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