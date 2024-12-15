我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

舊金山龍捲風警報 路樹倒、號誌燈故障 華人：好像颱風

謝國樑與罷樑提案人 對談基隆市政 過程平和

記者游明煌／基隆15日電
基隆市長謝國樑（右）在會前與罷免案提案人戴璟安（左）握手致意。(記者游明煌／攝影)
基隆市長謝國樑（右）在會前與罷免案提案人戴璟安（左）握手致意。(記者游明煌／攝影)

基隆市長謝國樑罷免案10月投票未過，謝14日晚與罷樑團體對談，僅罷免案提案人戴璟安1人代表出席，市府各局處首長列席說明對方提的10項市政質疑。謝國樑與戴璟安對談及說明會過程平和。

基隆市政府採取市民有約方式安排對談，原本有不少志工要來，但最後改提書面，戴璟安以書面資料提出市民質疑最多的10項市政，各局處長說明後，再由謝國樑提供策進作為。

戴璟安說，罷免過程中，有很多市民對市政提出不少疑問，較關心的民生議題就是公車常拋錨如何解決、用教育基金3年花9000萬元新台幣(約276萬美元)養SBL球隊是否符合教育意義、颱風救災未來如何防暴雨為患，還有東岸商場爭議如何解決、免費電動機車政策會不會拖垮財政等，都希望了解。

謝國樑說，市府與市民團體會保持溝通、討論，最近民眾提出很多市政建議，市府都收到了，有些市府已經注意到，但的確有一些市府未發現卻影響市民權益，只要可以馬上改善，好的建議都樂意接收。他感謝市民團體對市政認真提出建言和鞭策，會保持溝通管道的暢通。

對市民詬病最多的公車老舊常拋錨問題，公車處、交通處提出加強一級保養、內部稽查、汰換電動車及租大客車等作為。

罷免 暴雨 投票

上一則

防豬瘟 桃機、松機檢疫一國兩制 遭批不利觀光

下一則

柯文哲羈押百日 陳佩琪帶「平安龜」探視

延伸閱讀

柯文哲隨身碟記謝國樑「200」？北檢：自行推測不予評論

柯文哲隨身碟記謝國樑「200」？北檢：自行推測不予評論
基隆傳罷免綠議長 謝國樑不認同：盼全台別再任意罷免

基隆傳罷免綠議長 謝國樑不認同：盼全台別再任意罷免
捲進柯文哲獻金案 謝國樑：家族企業確有跟民眾黨往來

捲進柯文哲獻金案 謝國樑：家族企業確有跟民眾黨往來
捲進柯文哲獻金案 謝國樑：家族企業確有跟民眾黨往來

捲進柯文哲獻金案 謝國樑：家族企業確有跟民眾黨往來

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注