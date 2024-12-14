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營建廢棄物全台流竄濫倒 監委批行政怠惰要查

台灣新聞組╱綜合14日電
本報系聯合報揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監委要查。圖為台南市北門區蚵寮國有地遭亂倒營建混合物。(記者鄭惠仁／攝影)
本報系聯合報揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監委要查。圖為台南市北門區蚵寮國有地遭亂倒營建混合物。(記者鄭惠仁／攝影)

本報系聯合報陽光行動專題「國在山河廢」揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監察委員陳景峻表示，相關管控機制疏漏多且行政怠惰，已和張菊芳、郭文東兩名監委共同立案調查此案，最遲兩個月內完成調查報告。陳景峻向行政院喊話，盼速立專法因應，並強化管控措施。

陳景峻說，營建土方及廢棄物違法亂倒情形嚴重，他近來走訪各地發現，這幾年北部房市景氣好，建照案量大增，公共工程也多，產生爆量的營建混合廢棄物，而這幾年土資場和深坑、石碇、林口到桃園一帶都被倒滿了，才會往桃園以南亂倒，「問題出在源頭胃納及去化管道不足」。

陳景峻調出資料發現，去年營建土石方高達6800多萬立方公尺，營建廢棄物有200多萬公噸，相差30多倍，但可暫存及處理的棧仔場、土資場嚴重不足，造成業者鋌而走險、違法棄置；面對大都更時代來臨，須多管齊下，擴增土資場、推動資源循環利用等作為，現正修訂的國土計畫法，也要為此負起責任。

營建廢棄物全台流竄，監管機制失靈，國民黨立委指營建廢棄物濫倒因利益龐大，已發展成非法產業鏈，批內政部及環境部長期監管不力，將要求兩部到立法院專案報告，也呼籲行政院站出來強力督導，不能讓台灣變成垃圾島。

立委楊瓊瓔表示，自己常耳聞有惡劣業者為躲避查緝，會租老舊磚廠、閒置工廠倒廢棄物，破壞良田的行為更無法容忍，她呼籲行政院要統整資源，比照打詐、酒駕擴大偵辦不法。

立委邱鎮軍說，不肖業者亂倒營建廢棄物，不少縣市都受害，不僅造成環境汙染，已是嚴重的國土安全問題，要付出極大的社會成本，更是禍遺給後代；目前應先要求內政部及環境部加強管理廢棄物源頭及流向，最重要的是加速解決去化管道與量能不足困境。

內政部 國民黨

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