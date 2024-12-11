新聞評論／落實就安基金正義 先讓看護工家庭免繳

國民黨立法院黨團副書記長廖偉翔（左）與立委李彥秀（右）4日舉行記者會，批勞動部的就業安定基金被量身訂做成「馬屁基金」，且被浮濫挪用。(記者曾原信／攝影)

勞動部霸凌案外案，「就業 安定基金」遭不肖官員挪用於演唱會、裝潢等用途，引發民怨。追查之下，又揪出該基金光怪陸離的揮霍，包括花10億元(台幣，以下同)舉辦職工技能競賽，拿去當「政令宣傳費」卻獨厚綠媒等，違法濫用不臉紅。為此，勞工 團體在勞動部正門發起「工人絕食100小時，等你答案！」的抗議活動；新任勞動部長洪申翰承諾，一個月內提出檢討方案。

「就安基金」的設立，是為減少外籍移工的引入對台灣勞工就業造成衝擊而發。基金主要來源是「就業安定費」，視不同移工類別而異：家庭看護工雇主每月須繳2000元，一般製造業移工亦為2000，高科技產業為2400元，重大工程營造業則可達3000或3500元。簡言之，就安基金的精神是取之於移工雇主，用之於本國勞工。若胡亂用於其他目的，即是違背基金初衷的違法濫權行為。

諷刺的是，勞動部作為該基金管理者，卻不斷濫用名目將公帑拿去揮霍。這不僅辜負「善良管理人」職守，甚至已涉及「監守自盜」，檢方必須嚴予追究。以勞動部前部長許銘春為例，她花費356萬元舉辦演唱會，名義上是紀念「性別平等」，實際是自己登台高歌，自我造神。她去年撥款3000萬元，補助高雄舉辦旗津勞動女性紀念公園春祭活動，除名目不當，也被批獨厚高雄。如今看來，她更像是為了自己參選高雄市長事先鋪路，把公益基金當成個人小私庫，無限提款。

依《就安基金管理辦法》規定，該基金的12種法定用途，絕對不包括演唱會、裝潢或補助地方性平活動在內。由此觀之，許銘春濫用基金，已涉及違法。更等而下之的，則是勞發署北分署前署長謝宜容，利用安定基金公帑來裝潢辦公室，包括安裝軌道燈養植物，甚至拿就安基金經費來購買咖啡、龍眼蜜等禮盒，作為節慶「送禮」之用。類似情事並不僅限於北分署，有些勞動部單位購置物品或清運廢棄物也從安定基金掏錢，彷彿這是勞動部的「萬用小金庫」。勞動部官員公然揩勞動者的油，已到了恬不知恥的地步，難怪勞團、工會如此憤怒。

再看，就安基金雖可用來補助技能競賽，但勞動部一年花掉12億元，出手闊綽，簡直是「花錢如流水」。更啟人疑竇的是，其中國內技能競賽及選手培訓編列了4.8億元，國際技能競賽及交流則編列了7.4億元，兩者比例顯然頭重腳輕。而正如民進黨 立委林淑芬的質疑，這樣的競賽交流錢是該花，但為什麼由就業安定基金支出，而不是由政府編列公務預算支出？這一問，真是一針見血。

勞動部敢亂掏就業安定基金的公益金，原因有三：一是民進黨因長期執政而逐漸不受監督；二是該基金委員多由綠營「自己人」組成，一路配合行事；三是基金收入相當充裕，即使偷雞摸狗也沒人發現。既然就安基金「錢太多」，我們要求賴政府在檢討就安基金弊端時，應優先考慮對引進家庭看護工的雇主減免「就業安定費」，或者全額免收，或者減半徵收。如此，除有助解決基金錢太多而遭濫用的問題，也是兼顧社會正義。

主要原因是，引進看護工的家庭，和一般產業雇用移工的情況不同，多數家庭並無事業資金支撐，且因家人身心障礙致精神及物質負擔雙雙變得沉重。每月2000元的就業安定費，在勞動部官員眼中視若糞土，對許多家庭卻是一筆不小的負擔。與其坐視就安基金遭濫用，不如免除這些雇用看護工家庭的負擔，否則真的愧對百姓。