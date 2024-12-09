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黑白集／歷史不能忘 錯誤的現實卻忘了

黑白集
賴清德總統日前出席「 國家人權博物館2024年世界人權日典禮」，致詞時表示，歷史的錯誤可以原諒，但錯誤的歷史不能忘。(記者黃義書／攝影 )
賴清德總統日前出席「 國家人權博物館2024年世界人權日典禮」，致詞時表示，歷史的錯誤可以原諒，但錯誤的歷史不能忘。(記者黃義書／攝影 )

民進黨團挺戒嚴遭到譴責，綠營隨即拿台灣早年的戒嚴反擊，說國民黨才是禍首。都解嚴37年了，綠營還在拿歷史說嘴，卻忘了自己在倒退，看到別人對付在野黨就大聲叫好。台灣多年的民主努力，難道都白費？

賴總統也一樣，想化解「挺戒嚴」風波，卻開口就說「戒嚴38年對台灣造成傷害」，拉歷史當墊背。當年國家處境岌岌可危，比起今天的自由安定，如何相提並論？歷史是殷鑑，不是藉口。

賴清德說，「錯誤的歷史不能忘記」，要挖出真相，展開對話。這話說得沒錯，但要問的是：「錯誤的現實」能不能忘記，該不該遮掩？如果可以，那豈非在重蹈歷史覆轍？如果不能，為何那麼多大家盯著看的現實弊案和決策錯誤，綠營都不想找出真相？

民進黨團誰發了那篇挺戒嚴大作，綠營內部心知肚明，眾人卻全順手推給「小編」。如此便宜的處理，民眾會信嗎？連這麼簡單的「現實錯誤」，民進黨上下都遮遮掩掩，那麼它奢談「歷史的真相」，是說給誰聽？

對民眾而言，人們想知道的是現實世界的真相，民進黨別再拿歷史來敷衍。柯文哲遭收押，綠媒天天有檢調爆料；陳啓昱投案，外界從未見其身影或訊息，這什麼標準？公務體系霸凌案滾雪球，幾件辦出結果？

大家現在就要真相，歷史當不了你們的擋箭牌。

戒嚴 民進黨 賴清德

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