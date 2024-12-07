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黑白集／尹錫悅戒嚴唯一的知音 民進黨全球丟臉

黑白集

尹錫悅宣布南韓戒嚴，各國紛紛譴責，只有民進黨「獨家支持」，堪稱是尹錫悅全球唯一「知音」。這個知音並不光榮，經韓媒報導後，南韓網友痛罵：「白癡」、「噁心的蟾蜍」、「原來有比尹錫悅更爛的政府」。這下子，民進黨真的「讓世界看見台灣」，丟臉丟大了。

經過戒嚴鬧劇，尹錫悅支持度從17％掉到13％，人民要求他下台，在野黨要彈劾他，但目前還差八票。癥結在，執政的「國民力量」態度曖昧，不贊成尹錫悅戒嚴，卻反對彈劾他，只要求他「退黨」。說來說去，就是捨不得手中執政權，只想找個便宜的方式硬撐。

除了韓媒，美國「新聞周刊」也報導了民進黨的驚人言論，其日語版還以「想讓台灣仿效韓國戒嚴」下標，直中要害。日本「每日新聞」的相關報導底下，則有「世界怎麼跟得上台灣」、「Team戒嚴，聲名遠播」的留言。

綠營挺戒嚴風波，立馬遮蔽賴清德所有出訪亮點，還把爛攤子留到他回來收拾。推來推去，最後仍把責任丟給不知名的「小編」，禍首則逍遙其外。民進黨的「替死鬼」風格，一如以往。

論對國會的不滿，尹錫悅和賴清德態度無分軒輊；論對在野黨的仇視和醜化，兩人更像難兄難弟。不同的是，賴清德自兼黨主席，非尹錫悅所能企及。經此事件，或許兩人將更惺惺相惜。

尹錫悅 戒嚴 民進黨

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